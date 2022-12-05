中華郵政手握7.8兆元資金 「綠巨人」股債投資術大公開

手握近7.8兆元的龐大資金，在國內債市「喊水會結凍」、有「綠巨人」封號的中華郵政，明(2023)年將持續加碼台股約百億元。中華郵政主管今（5）日指出，今年已加碼台股289億元，明年預計再投入百億元，台股投資部位將突破2,000億元大關；此外，台債明年到期約1,200~1,300億元，將維持現有水位、以補足原有的部位為主。

中華郵政今日舉行年終記者會，中華郵政資金運用處處長呂文偉表示，目前在台股的投資部位約1,900億元，較去年大舉增加289億元，明年預計將再加碼100億元，台股投資部位可望突破2,000億元。受到美國鷹派升息影響，今年國內外金融市場動盪加劇，中華郵政今年在台股仍有約3%的收益率。

據了解，中華郵政目前握有7.79兆元的可運用資金，絕大多數投入債券，其中國內債券投資約占2.3兆元，國外債券為1.2兆元。此外，台股投資部位約1,900億元，轉存款為2.3兆元，其餘多數投入國內的貨幣市場。

中華郵政今年新增約3,400億元的投資部位，其中國內與國外債券今年各加碼1,300億元，台股增加289億元，其餘投入貨幣市場。

呂文偉指出，中華郵政明年對台債的投資部位不會成長太多、以持平為主，若有部位到期會再補券，並以10年以上的長期債券為主。

至於中華郵政如何挑選台股標的？呂文偉透露，選股條件是基本面佳的績優股，例如：每股盈餘需位於台股前50%的前段班，並鎖定包括5G、元宇宙、電動車、電池等相關類股，同時也會納入ESG、高薪、高股息、公司治理等題材的ETF。

中華郵政目前可運用資金約7.79兆元，其中郵政儲金約6.9兆元，壽險資金約8,000億元；由於該行每年新增2,000~3,000億元的存款部位，預計到明年，中華郵政握有的可運用資金將突破八兆元大關。