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熱錢回來了！11月外資淨匯入92億美元 創史上單月新高

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
11月外資淨匯入92.2億美元，單月匯入金額創2011年統計以來的史上單月新高。本報資料照片
11月外資淨匯入92.2億美元，單月匯入金額創2011年統計以來的史上單月新高。本報資料照片

熱錢回來了！金管會證期局今（5）日公布，11月外資淨匯入92.2億美元，為連續兩個月外資淨匯入，且單月匯入金額創2011年統計以來的史上單月新高紀錄，若以11月30日匯價計算，折合新台幣約2849億元。

證期局今公布最新統計，10月外資淨匯入4.63億美元（約合新台幣149億元），11月再度淨匯入92.2億美元，為今年1至2月連兩個月淨匯入後，外資再次連兩個月淨匯入；且單月淨匯入金額創下史上新高。

金管會官員指出，證期局自2011年統計以來，前次淨匯入金額最大量為去年11月的60.99億美元；而就更之前數據來看，2005年12月也曾出現過單月外資淨匯入85.31億元。

金管會也公布，至11月底止，外資累計仍賣超上市股票約新台幣1兆177億元、累計賣超上櫃股票約新台幣417.83億元。

官員認為，就單月來看，11月外資匯入金額大，台股也有一定漲幅，但外資動向受國際情勢影響，包括美國升息、通膨影響，還很難講是否外資回頭已成趨勢。

今年以來外資持續匯出，前10月外資累計淨匯出220.04億美元，創下史上同期最高，但此狀況在11月大舉反轉，外資11月回頭轉為淨匯入，使前11月外資淨匯出減少至127.84億美元，若12月外資持續淨匯入，全年淨匯出有望縮小事百億美元以下。

外資 新台幣

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