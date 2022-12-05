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11月外匯存底單月大增94億 創近21個月新高

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
11月底我國外匯存底金額增至5522.01億美元。路透
11月底我國外匯存底金額增至5522.01億美元。路透

中央銀行今（5）日公布11月底我國外匯存底金額增至5522.01億美元，較上月底大增94.09億美元，創去年2月以來單月最大增幅。央行外匯局局長蔡烱民表示，11月外資淨匯入60多億美元，買超台股達1900億元，為近幾個月來首度買超；但是否表示外資動向反轉？他認為「未來很難講」，關鍵仍在於美國貨幣決策。

央行表示，本月外匯存底變動有3大主要因素，第一，外匯存底投資運用收益；第二，主要貨幣對美元之匯率變動。第三，央行為維持外匯市場秩序進場調節。

11月底我國外匯存底金額回升至5522.01億美元，單月大增94.09億美元，創去年2月以來單月最大增幅，去年1月單月增加115.7億元。蔡炯民說明，11月主要是投資運用收益較多，主要來自美國公債收息現金較多，而各貨幣對美元持續升值，也對外匯存底助益頗大。

觀察11月主要貨幣升貶幅變動，由於美元指數走弱下跌5%，其他非美貨幣均呈現升值，包括歐元升值3.84%、英鎊升值3.22%、澳幣升4.25%、加幣升0.31%、日圓升值6.57%、新加坡幣升值2.85%、瑞郎升4.56%、人民幣升值4.87%。

蔡炯民指出，外資今年以來大部分都為賣超，使新台幣匯率波動劇烈，央行今年約一半月份都有進場調節；11月外資淨匯入60多億美元，買超台股1900億元，為近幾個月來首度買超。

但是否代表外資動向反轉？他認為，「未來很難講」，從市場預測、美國聯準會官員談話，都可預期聯準會12月應會升息兩碼，後續將持續升息，但聯準會未如過往鷹派，升息幅度可能放緩，是市場是相較能接受的利率水準；但不確定的是後續利率會升到多少，市場預期終端利率應會比先前預期往上調一點。

至於美元走勢，他強調，還是要看美國貨幣政策，而美國決策又取決於美國通膨有無緩和，畢竟聯準會仍以通膨以首要目標，因此，通膨情勢將影響美元何時走上高點，目前通膨居高不下，明年全年很難達到2％通膨目標，對美元指數還是支撐的力量。

他也提到，央行沒有容忍任何的升值幅度，而是要看匯市情況，央行進場調節還是以穩定市場優先，當市場變動大，相對感覺有供需失衡，央行自然就會調節，還是要看整體國際匯市走勢，不會逆向而行。

美國聯準會 央行

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