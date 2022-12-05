LINE Bank推出「快點保」 成首家LINE上完成汽機車強制險投保純網銀

擁有130萬用戶的LINE Bank推出線上投保平台「LINE Bank快點保」，攜手富邦產險、泰安產險，讓用戶從每天使用的LINE上，24HR隨時隨地投保汽、機車強制險，成為國內第一家提供LINE上完成汽機車強制險投保的純網銀。

根據監理站及保險事業發展中心2022年9月統計，許多機車車主忽略投保或忘記續保，全台約有數百萬輛機車族，處於沒有保障的風險當中。交通部更於今年11月30日起，針對未投保強制險汽機車之肇事情況，提高罰鍰到最高3萬2千元，讓汽機車強制險受到車主關注。

LINE Bank鼓勵車主使用便捷、輕巧的「LINE Bank快點保」輕鬆投保汽機車強制險。「LINE Bank快點保」透過創新金融科技直接解決過往線上投保繁瑣的痛點，凡是LINE Bank客戶且完成LINE Bank網路投保會員註冊，用戶只要輸入車牌號碼即可提供保費試算，實際投保時全程最少只需填3欄位：車牌號碼、引擎號碼(或車身號碼)、快點卡背面安全碼等，就能快速投保，體驗「LINE Bank快點保」順暢的線上投保流程！

此外，「LINE Bank快點保」也是國內第一家供用戶以App隨時回查「我的保單」的純網銀服務，如需要時，用戶可自該App頁面一鍵直接撥打保險公司電話。「LINE Bank快點保」也推出全新的「LINE Bank保險鬧鐘」服務，用戶可經由日常慣用的LINE來自行設定保險提醒。

「LINE Bank快點保」放送4大優惠，首先，即日起至明年1月底前，用戶成功設定LINE到期提醒（「保險鬧鐘」），最高可抽LINE POINTS 999點；第二，用戶投保成功後，享「保費現折」，機車強制險最高折新台幣（下同）200元、汽車強制險最高折300元；第三，刷LINE Bank快點卡繳保費，投保成功（確認核保成功、扣款）享筆筆LINE POINTS 1%回饋且即時入點；用戶今年12月底前投保成功還可再抽現金1萬元。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「『LINE Bank快點保』兩大特色在於直接解決過往線上投保繁瑣的痛點，最少只需填3欄位，就能快速投保；此外，全新的『LINE Bank保險鬧鐘』服務是由用戶自行設定，可透過日常慣用的LINE來設定鬧鐘。有別於一般保險公司的提醒服務，是單向的提醒，較不直覺也無法自行設定，『LINE Bank快點保』彰顯保險鬧鐘的獨特性及差異化，再次凸顯LINE Bank不斷創新的品牌形象。」用戶只要至「LINE Bank快點保 - 強制險到期提醒」網頁，自行設定「LINE提醒通知」，車險到期前將收到LINE訊息、提醒投保。

汽機車強制險是發生交通事故時的重要基本保障，交通部已於今年11月30日起提高裁罰，未投保汽機車強制險的民眾，若遭科技執法設備（如攝影機）拍到交通違規行為時，會透過系統比對車輛強制險之投保狀態，將與違規行為一併開罰。另外，未投保強制險之汽機車若有肇事情況，罰鍰也提高到最高3萬2千元，使汽機車強制險受到車主關注。

LINE Bank提醒用戶不可忽視自身保障，運用「LINE Bank快點保」投保，沒有任何空間、時間限制，只要登入LINE或使用LINE Bank App，即能隨時隨地在家中完成投保，整個投保流程不用親自簽名、也不用回傳紙本，線上填完、確認資料後，即可快速完成投保。「LINE Bank快點保」節省線上投保時間，客戶只需輸入車牌號碼、引擎號碼(或車身號碼)、LINE Bank快點卡背面安全碼等3個欄位，LINE Bank網路投保系統將自動幫忙查詢車籍資料、車種、行照資訊等。

完成投保後，登入LINE Bank內的「保險」專頁，不但可隨時掌握投保狀態，在事故發生當下，或任何時候需要獲得解答，透過LINE Bank的LINE官方帳號點選「智能客服」，能24x7獲得即時回應，或轉接專人客服，甚至一鍵撥打保險公司免付費電話，聯繫專業服務窗口協助理賠事宜，無論何時「LINE Bank快點保」皆提供即時、安心的線上服務。