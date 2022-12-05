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新光金大公主比利時夫婿首曝光 甜喊已登記結婚

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
吳欣盈（左）、吳欣盈丈夫雷諾（右），截至吳欣盈臉書。
吳欣盈（左）、吳欣盈丈夫雷諾（右），截至吳欣盈臉書。

新光金大公主、民眾黨新科立委吳欣盈，日前就職立委時宣佈已懷有身孕，今（5）日她在臉書首度大方比利時籍老公雷諾的照片，並說目前已經飛往比利時與丈夫公證登記結婚

吳欣盈表示，接任立委將近一個月了，即使懷著身孕，我一樣不敢懈怠，讓自己盡快進入狀況。只是這身分來得有點突然，打亂了我原本的人生節奏。

她接著說，本來只想像其他人一樣，安安靜靜結婚生子，但立委的角色，讓我必須要公開這一切。我和雷諾（Renaud van der Elst）之前就規畫要在他的家鄉比利時，一個風景優美的小鎮公證，卻因為立委就職，延誤我們登記手續。

這一次，我選擇隻身前往，沒有過多的繁文縟節。幸福，跟儀式無關。我非常珍惜這段緣分，隨著肚子裡的寶寶一天一天長大，我充分體會生命的完整與意義。此刻的我，充滿感恩的心，過去的曲折，是成長的養分，也是我人生中不能抹滅的印記。也因為經歷過了，才知道被愛，原來是如此珍貴。

謝謝所有人的祝福，在此表達感謝之意。我挑選了一張我們都很喜歡的合照，讓大家也認識他，在大家的祝福聲中，即將組成家庭，一起成為圓滿人生中不可或缺的彼此。人生不易，有了夥伴，同舟共濟，牽手向前行…

字字句句透露出吳欣盈對現況的珍惜與滿足。吳欣盈辦公室隨後也強調，其夫婿雷諾國籍為比利時，並非一開始外傳是英國，「吳委員這兩天會與夫婿到市政廳辦理登記，然後才能回台再登記。」據了解，吳欣盈下周一就會正常上班。

吳欣盈 比利時 結婚

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