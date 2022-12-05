國壽首創外溢保單會員分級 健康吧會員數明年破百萬人

國泰人壽今天下午舉行健康藍圖記者會，國泰人壽執行副總林昭廷表示，推出業界首創採會員分級的外溢保單，加入首年任何運動都不用做，就可有1%的保費折扣優惠。

林昭廷並表示，國泰人壽App內的「FitBack健康吧」，用戶數目前超過80萬人，明年絕對會超過100萬人。

國泰人壽今天下午舉行健康藍圖記者會，林昭廷致詞時做出上述表示。他說，我國三年後步入超高齡社會，新冠疫情下，民眾的健康意識抬頭，國泰人壽也發表健康第一的策略藍圖。

他說，2018年疫情之前就明確宣示，國泰人壽「FitBack健康吧」的會員數要達到100萬人，現在已經80萬，明年是最後一年。隨著健康吧全新改版，看好明年會員數絕對超過100萬人。

林昭廷說，今年是國泰人壽60周年，國壽4月發表E.P.S.策略，今年要有60萬保戶達到健康額度，今天正好達到今年目標。

另外，國泰人壽今年健康險初年保費成長率業界最高，未來保障商品會做得更好，提供民眾更好的健康生活。