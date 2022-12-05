加密貨幣交易納管？金管會黃天牧鬆口：兩方向研究

金管會主委黃天牧今在財委會上說，國內加密貨幣交易平台是以《洗錢防制法》做管理，目前行政院已請各部會研究該議題，會傾向適度漸進式，就投資人保護、資產分離這兩大方向做注意。

目前國內共有MaiCoin集團、幣託集團與ACE王牌集團等三大加密貨幣交易平台，在爆發美國FTX交易所破產後，引發各國對加密貨幣交易監理的討論。

立委郭國文說，加密貨幣交易在美國多個州政府、日本都有納管，韓國和英國嘗試用專法，大陸是完全禁止，而FTX破產，日本有子公司可以規範，但台灣沒有，未來是否對在台這些代理業務，例如客服、宣傳等在台子公司化，才有究責單位？

黃天牧坦言「這也是未來研議方向之一」，即或是高風險投資，會傾向適度漸進式，就投資人保護、資產分離方向，特別去注意他。

黃天牧說，上周巴塞爾監理年會也有討論，監理機關對這種商品風險態樣不太清楚，此商品進入市場後，與傳統金融是否會產生沾染性風險，要全盤考慮的事，國內監理平台會朝此方向處理。

銀行局長莊琇媛說，所謂「資產分離」是指在加密貨幣交易平台中，有些到底是該平台本身的資產，或是客戶買的，需要把這兩者做分離，黃天牧也說，保護客戶資產需要做破產隔離。

黃天牧說，目前行政院有請各部會研究該議題，做跨部會討論、牽涉到很多部會，是行政院做統籌，不只是金管會，但立專法要花時間，行政院正在討論中。