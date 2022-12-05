當機成常態？金管會黃天牧：國泰世華銀兩案年底併罰

立委高嘉瑜財委會上詢問，國泰世華銀網銀和行動銀行又出包，當機成常態，到底甚麼時候要處理？金管會主委黃天牧說，上周五（12月2日）有找他們（國泰世華銀）來談，10月機房當機、加上這次事件，兩案會併案處理。

國泰世華銀10月因為機房供電問題，造成ATM、網銀和信用卡收單「全當」，當機了五小時；12月1日又因系統優化，導致客戶登入網銀和行動銀行緩慢，引發客戶抱怨。

黃天牧說，已找國泰世華銀來談，這兩次事件會併案處理。換言之，這兩個案子可能會一起在今年底開罰。

高嘉瑜也質疑今年六月金檢發現的炒房團、和其他部分銀行有不動產貸款缺失，何時要處理？

銀行局長莊琇媛說，炒房團銀行開罰，今年已經12月，需要一點時間，還有一些銀行有類似缺失，查到的是之前的缺失，比對各銀行共同的缺失，會儘快處理，以明年第一季為目標。