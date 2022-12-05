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揪炒房團去監控ATM？金管會黃天牧說不夠周延將檢討

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委黃天牧上午出席立法院財政委員會備質詢。記者林伯東／攝影
金管會主委黃天牧上午出席立法院財政委員會備質詢。記者林伯東／攝影

為揪出藏身ATM後的炒房團，金管會建議各銀行可針對第三人透過ATM繳多戶房貸息者，進一步監控ATM錄影帶，但此舉卻引發銀行圈反彈，今財委會上也引立委關注，金管會主委黃天牧坦言，將了解此做法的效益跟實質上是否可以兼顧，將朝簡化方式，不要增加銀行負擔。

他說，此事出發點是發現有炒房團有此手法，「但不能將個案通案化」，會找銀行局和檢查局來討論是否有簡化方式，不要增加銀行負擔。

立委林楚茵直言，追ATM是讓銀行員變柯南，這是否變成徒增困擾卻是事半功倍？又可以降低多少炒房團，效益為何？

銀行局長莊琇媛坦言，當初做專案檢查時，有發現很多異常現象，包括ATM代繳房貸本金和利息，因此轉請銀行公會去訂異常監控指標。

她說，經洽了檢查局後，主要是針對自己可以查到，如自行存戶和自行ATM去查，範圍限縮在這部分，以風險高低為主，沒有強調一定要這樣做，主要是授信管理上看得到異常狀況。

莊琇媛也說，若光去監控ATM是不符合實際，檢查局給意見要先去看帳戶內部資料，如果有異常再進一步做了解。

檢查局長張子浩則說，ATM只是輔助手段，主要是先看報表是否有同一人在ATM上繳房貸 若有需要再去調錄影帶。

黃天牧說，將找銀行局和檢查局做討論，會了解此作法上，效益跟實質上是否可以兼顧，不要增加銀行負擔，不要事倍功半，出發點是炒房有此手法去做，不能個案通案化，希望簡化不要增加銀行負擔。

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