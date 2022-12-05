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執行歲末年終檢視家庭保單 全球人壽提醒四原則

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
2022年即將步入尾聲，全球人壽提醒年終檢視家庭保單應秉持四大原則，以確保家庭生活穩定。圖/全球人壽提供
2022年即將步入尾聲，全球人壽提醒年終檢視家庭保單應秉持四大原則，以確保家庭生活穩定。圖/全球人壽提供

2022年進入歲末年終之際，不少家庭提早開始預約居家清潔或動手大掃除，不僅清掉累積一年的舊帳單，同時也常會回顧年度預算與支出。全球人壽提醒，進行年終家庭保單檢視時，應秉持四大原則，並因應家庭成員的動態、評估三大風險而進行滾動式調整，才能讓保險適時發揮功能，確保家庭生活穩定。

據內政部2021年戶數結構統計註發現，過去15年來，四人以上的家戶數逐漸減少，三人以上的家戶數則逐年增加，代表核心家庭成為我國的主力，且「一家三口」成為最常見的家庭組成樣態。全球人壽表示，這樣的家庭樣態，由於只有一個小孩，使得家長幫孩子規畫的保障往往比自己高很多，卻忽略了自己身為最重要的家庭經濟支柱，保障應該要高於孩子，因此，檢視保單第一個原則就是「檢視家庭成員保障」

第二個原則就是「檢視保單文件」，這包括是否需要變更月繳、季繳、或年繳保費的繳費方式，比如可能薪水的變化影響資金調度問題，適時調整繳費方式或許可減輕財務壓力；此外，是否有隨著家庭狀態變更保單受益人，比如已結婚生子者，可能就需要調整婚前投保的保單受益人，以符合當前保戶最新的風險需求。

第三個原則為「檢視經濟條件」，很多人的保單是小時候由父母幫忙投保，但出社會後卻沒有讓保單隨著經濟條件轉變而調整。全球人壽表示，保險應該跟著經濟能力的變化來調整，比如年收入50萬元跟150萬元的適合的保障就會有所差異。當收入提高，保障額度可依當時的需求重新檢視與規劃，例如提高壽險保障、補足醫療保障或規劃退休金流等，以符合自身當下或未來的經濟條件需求。

第四個原則就是「檢視趨勢變化」，例如現在有新型傳染病，導致就醫或住院的情況變多，或是身邊親友癌症比例越來越高，這些動態的趨勢變化皆需釐清是否有新增風險，重新調整適合的保單架構。

一家三口的保單檢視，全球人壽表示，小孩保單主要是醫療險為主，萬一生病住院，父母親要輪流照顧，會產生薪資損失的問題，因此，規畫小孩保險額度時，應以父母親收入來決定小孩保險的日額，其他醫療開銷則可透過實支實付醫療險來涵蓋保障，才不會影響父母原本的工作收入與生活。

至於家長，除了確保家庭經濟支柱保額足夠外，還要考量三種風險，分別是不可逆風險、重大風險、日常風險。全球人壽解釋，身故就是所謂不可逆風險，要考量萬一家長身故後，如何讓家庭經濟運作穩定維持7至10年，來推算壽險額度，例如每月家庭開銷為3至5萬元，7年約250萬至420萬元，壽險保障額度至少不能低於250萬元。

全球人壽提醒四原則，執行歲末年終檢視家庭保單。圖/全球人壽提供
全球人壽提醒四原則，執行歲末年終檢視家庭保單。圖/全球人壽提供

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