櫃買中心與生技中心通力合作 協助創櫃板公司媒合商機

櫃買中心扶植創新企業發展一向不遺餘力，本(12)月2日特帶領3家創櫃公司參與財團法人生物技術開發中心主辦2022 Bio Asia Kiss The Venture (Bio KTV)：唱出創業的逐夢路，協助具發展潛力的創新企業與生醫產業領域交流與合作。

櫃買中心表示，創櫃板多元產業中有不少具有特色公司，這次活動邀請生醫產業中知名創投業者、中大型生技企業及醫療院所等各領域代表出席，以直接面對面、輕鬆交流的方式進行，協助創新企業深入推廣自身特色，吸引投資，建立生醫產業領域人脈，拓展業務通路；與會的三家創櫃板公司並上台介紹公司產品及技術，包括聚焦高階微創器械的久方生技（7608）、致力智慧照護的匯嘉健康（7596）及創新農業生物科技的綠品生技（7525），為生醫產業點燃創新合作的火花。

櫃買中心以「經濟活力的推手，創新企業的搖籃」自許，提供創新企業在籌資、健全體質及提升知名度等各方面的服務，透過這次參與2022 Bio KTV交流活動，一方面協助創新企業在發展階段，能夠獲得所需資源，另一方面吸引大型企業與投資人前來發掘創新商機，促進產業技術合作及拓展新商機，共同攜手營造雙贏局面。