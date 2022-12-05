外資回頭了 金管會黃天牧：盼對台有中長期承諾

金管會日前宣布准許外資拿台股抵押、跟境外金融機構借外幣，以因應海外資金需求或基金贖回潮，金管會主委黃天牧說，此措施並非「救市」是盼外資對台股有中長期承諾。金管會規劃，規劃12月底相關系統將建置完成就可上路。

黃天牧說，當時此措施，外界都說是「救市」，但這非救市，目前外資持有台股市值近四成，有資金需求時，可有此機制去處理，不用透過賣台股，是讓外資對台股有更中長期承諾。

黃天牧說，台灣上市櫃公司第三季獲利3.81兆元，年增14.7%，累計前10月營收35.15兆元，年增9.43%，基本面良好，殖利率也有5.37%。

非財務數字則是近年推動公司治理和ESG，很多外資都會詢問董事會成員是否有多元化，顯示要得到外資肯定並非只是獲利，而是本身在非財務數據上也得到相對進展才得到外資肯認。

證期局長張振山也說，這制度是希望市場上的機制有多元化功能，這個制度後是否減少台股賣超等，我們重點並不在這裡，當然邊際效益多少會有，我們提供外資有一個多元方向操作空間和資金調度方便性，這是變成一個比較有效率的資本市場。

他說，11月至今外資買超了1,800多億元，11月目前淨匯入，目前錢是往台灣這邊跑拉，資金匯入了。這也是連兩個月外資淨匯入。