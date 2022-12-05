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永續保險論壇／黃正忠：金融業善用ESG 挺進低碳

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北報導
KPMG董事總經理黃正忠（本報系資料庫）
KPMG董事總經理黃正忠（本報系資料庫）

KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠表示，金融機構不能只停留在對ESG有高度興趣的階段，而要進入金融機構有無能力透過ESG透視鏡，論斷一家公司完整的未來性，因此，若金融業能善用ESG，將助力台灣向低碳永續邁進。

由經濟日報、台灣人壽共同主辦的「永續保險．永續影響力」論壇，將於12月13日登場，黃正忠將以「打造金融業ESG影響力」為題發表演講，探討產業現況、挑戰及未來作為。他表示，如果金融業能善用ESG，讓台灣邁向低碳永續轉型，肯定成為歷史留名的賦能者。

黃正忠表示，在埃及舉行的聯合國第27屆氣候談判大會（COP27），如預期沒有顯著進展就結束，同時間大陸與美國等國領袖，出席APEC反而吸引更多國際關注。COP27的主要結論包括：堅守控溫1.5度；成立災損與災害基金補償受害國家，不過由誰出資和出資金額，則還未有定論。最大贏家為今年化石能源產業派出近630位進場的說客，比2021年COP26出席的500位多出25%，成功阻擋進一步強化COP26逐漸降低對化石燃料補貼的決議。

黃正忠說，極端氣候事件不等人，西方瞬間罹難的規模與災損愈來愈大；2021年英國格拉斯哥COP26首次把「對化石燃料的補貼逐步降低正式納入協定，逼出石油經濟困獸之鬥檯面化的序幕；歹戲拖棚的俄烏衝突，讓歐洲國家驚覺對化石燃料的依賴，成為被勒索不可持續的咽喉，使許多歐盟國家電力價格漲幅高達四到十倍，而長期篳路藍縷緩慢匍匐的氫能，卻瞬間得到一飛衝天的動能。

黃正忠表示，石油經濟得退場，氫能經濟得進場，氣候談判沒有結果不代表這一切不會加速發生，因為疫災與俄烏衝突都與此有關，壓力才剛開始而已。另外，台灣的防疫險已成政府與保險公司為從政策、治理、風管、精算到善後的負面案例，短時間造成的衝擊、財損規模之大，令人瞠目結舌。

黃正忠說明，ESG是石油經濟轉型到低碳經濟風險管理的大作為，也是公司價值主張與未來市場新定位的大策略，還能為公司調整體質，重塑大翻轉，更要辨別逃不掉的風險，逆轉不永續的未來，成為未來市場解方的提供者。

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