台幣挑戰30.5價位

美國11月非農就業人口高於市場預估，使上周五美股漲跌互見；大型國銀外匯交易室主管指出，國內股匯今（5）日走勢近「關」情卻，若台股能站穩萬五大關，新台幣匯率就有機會挑戰30.5元價位，其中，外資動向為最重要的觀察指標。

回顧上周五，國內股匯脫鉤，台股震盪走低收黑，新台幣匯率仍延續升勢，終場以30.605元作收，升值2.8分，續創三個月新高，總成交量為16.745億美元。

匯銀主管指出，市場上周五因等待美國非農就業數據出爐，美股漲跌互見，台股震盪下跌42.12點，失守萬五關卡、收在14,970點，但新台幣匯率仍維持升勢，最高升抵30.545元。

美國上周五公布，11月非農業就業人數增加26.3萬人，比10月時增加人數縮減，但遠高於市場預估。美國11月就業報告各項數據普遍偏強，顯示勞動市場依然熱絡，非農業就業人數及工資升幅都明顯超出預估，失業率持平，勞動參與率下降。

匯銀主管指出，目前市場預期，聯準會12月會議雖仍可能將升息幅度縮小到2碼，但未來進一步縮小到1碼的機率下降，且最終利率可能更高，外資是否持續流入台灣等亞洲新興市場，對新台幣匯率後市影響甚鉅。

外匯交易員認為，部分聯準會官員近來表態，12月會議上將減緩升息步伐，但升息時間可能拉得更長，明年春季前至少會升到5%左右。