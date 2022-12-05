玉山銀挺ESG 藉藝術做環保

玉山30「畫家畫玉山」2日於玉山銀行第二總部大樓舉辦頒獎典禮，本次共有2,202件各具特色的作品參賽，熱烈程度為臺灣藝術界繪畫徵件少見，其中除了社會組1,572件、學生組275件外，本次特別新增國際組，總計有355件來自全球五大洲72國作品，透過動人筆觸，充分展現及傳遞玉山之美。參賽者們創作與參展的熱忱，打破疫情期間跨國移動的局限，更顯出藝術交流的可貴。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山邁入第四個十年，延續著傳遞藝術喜悅與關懷的精神，今年第三度舉辦「畫家畫玉山」活動，感謝本次來自海內外藝術家以及青年學子們熱情參與，經過由11位藝術專家、學者組成的評審委員會嚴謹評選，分別選出國際組、學生組、社會組各首獎一名、特選三名、優選五名，並獲得新臺幣100萬元到10萬元獎金，恭喜得獎參賽者在激烈的競爭中脫穎而出。

本次社會組由胡銜文的作品《仰望》獲得首獎，學生組首獎由清華大學的林品希以《你和你還全不自知的美麗》獲得，國際組首獎由紐西蘭籍Haihui Wang的作品《玉山珍寶》榮獲，綜觀此次參賽作品，玉山的自然景致以及臺灣本地動植物生態的多樣性為許多作品所聚焦和關注，這也是玉山銀行長期致力於ESG及環境永續，希望透過藝術的感動喚起人們保護自然的意識，更期待藉此拋磚引玉，讓大家珍視豐富的自然資源。

評審召集人國立臺灣美術館館長廖仁義表示，此次來自國內外11位的評審委員，在美術領域都具有專業成就與地位，從初審到決審的評審結果，都經過每位委員多元面向與觀點，充分表達與討論。每位委員除了善盡專業與公正的責任，也對玉山重視藝術深表肯定與認同。對於所有參賽者，評審委員們也表達感謝與祝福，相信藝術生命將會因此茁壯，藝術才華也會繼續攀登高峰。

玉山30「畫家畫玉山」全國巡迴展將從12月6日開始，首站於玉山第二總部大樓展開，並陸續於玉山銀行北、中、南部營業據點巡迴展出，將得獎作品所展現的玉山風情及人文之美與貴賓、顧客及社會大眾分享，詳細得獎名單與展覽資訊請參考活動官網。