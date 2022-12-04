炒房團藏身ATM 金管會要揪出來

炒房團以ATM存現金幫多戶房貸戶繳息，「藏身ATM後」以躲金流查緝，金管會12月初發函銀行公會，提示兩大監控機制，一、各銀行須定期篩選一段期間全行房貸戶，分析是否有短期內利用同一ATM存錢到不同帳戶，二、對ATM存入多帳戶繳息的異常交易，再輔以ATM影像調查，全力揪出炒房團。

公會最快將在本周轉知各銀行，並要求將此監控和查證防範機制列入各銀行內部自行查核事項與風控系統；換言之，一旦被抓到違規，恐遭記點或懲處。

全案起因是，金管會在2020年及2021年兩次不動產專案金檢中，發現「江媽集團」與「億萬房產集團」這兩大零元炒房團，都有一個共同手法：第三人以現金存入方式，幫借戶付息。

手法一、第三人以現金臨櫃存入多戶房貸扣繳帳戶，供繳房貸息；手法二、第三人利用同一分行ATM代多戶借戶存款（指ATM現金存款）供繳房貸息。

第三人現金臨櫃幫付房貸息，金管會已在7月1日發函提示各種異常態樣並要求列銀行內稽內控；銀行主管也直言，第三人現金臨櫃或轉帳付息，都可以抓金流軌跡，但ATM跨行或自行存現金幫付息，的確沒有特別監控措施。

為揪出藏身在ATM後的炒房團，金管會要求各銀行對高風險投資客、人頭戶炒房納入監控及查證防範機制，並列舉兩大防範做法。一、定期篩選一段期間全行房貸戶繳息扣款帳戶的交易紀錄，分析是否有短期內，利用同一ATM存現金到不同帳戶的情況，二、對類似此異常情況，輔以ATM影像加以調查。

據了解，當初金檢抓到兩大炒房團，就是金檢人員「調ATM錄影帶」找到軌跡，因此要求銀行公會將此態樣納入監控防範機制內。

但是，若炒房團用他行ATM做分戶繳息，該如何查呢？金管會官員坦言，要查他行ATM做分戶繳息的確有難度，發此通函是提醒各銀行炒房團有此態樣，至少自家貸款戶透過自家ATM做分戶繳息，是需要追蹤警覺的。

官員說，畢竟第三人透過ATM做分戶繳房貸息，就防制洗錢或人頭戶來，是屬高風險交易，各銀行也須依此高風險交易各種可能演化的態樣，持續滾動檢討內控機制。