新光銀行宣告 成首家100%據點碳中和分行

新光金控（2888）子公司新光銀行舉辦「碳中和-六家分行」授證典禮，由負責統籌永續事務的副總林宜靜代表接受台灣檢驗科技（股）公司（SGS-Taiwan）頒予「碳足跡、碳中和證書」，正式宣告新光銀行已堅實達成首家100%據點碳中和分行，並將持續積極響應母公司新光金控永續金融策略，及邁向2050年淨零排放目標。

新光銀行2022年接軌國際 ISO 14067 碳足跡標準，進行臨櫃服務的碳排放計算與碳足跡分析，盤查金融臨櫃服務生命週期過程中，所產生的服務碳足跡為每服務人次1.87公斤，並透過購買台灣風力發電所產生之碳權，將無法再減量的碳排放量進行碳抵銷，並經SGS-Taiwan驗證達成服務碳中和，實現新光銀行碳中和分行之承諾目標。

為協助減緩全球暖化及氣候變遷之衝擊，企業應積極準備與面對挑戰，以達成地球升溫不超過1.5度C(巴黎氣候協定所設定)之目標。林宜靜表示，為此2021年新光銀行簽署加入赤道原則，內部亦採取數位化及減紙行動，更導入ISO14064-1溫室氣體盤查管理系統。同年，新光銀行發行10億元綠色債券，全數用以支持再生能源及能源科技。

新光銀行也打造「聰明消費，創新減碳」的金融服務，並為喚起顧客對消費碳足跡以及環保意識，今年推出「OU點點卡減碳種樹」行動，邀請卡友一起響應減碳行動，達到減碳、造氧的目標。另外，也以淨零排放趨勢為題，舉辦多場客戶說明會及供應商大會，持續串聯企業客戶與供應商共同研討低碳轉型議題。