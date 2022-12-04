國泰世華2個月內系統當機兩次 激增逾5千筆聲量！金管會邀董總「喝咖啡」

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文／陳羿郿

國泰世華銀行10月才因系統電力過熱，影響ATM、網銀及信用卡收單系統，事隔2個月，12月1日早上再度發生網路銀行App登入緩慢情形，銀行局表示，12月2日要求國泰世華銀高層到金管會報告這次事件始因，並要求銀行董事會重視此事，督促經營團隊找出根本原因，配置適當資源改善。

國泰世華銀行10月、12月ATM、網銀App出包

10月宣布整合網銀平台的國泰世華銀行，12月1日再度因系統更新不順，造成網銀App登入當機，造成不少用戶投訴。國泰世華對外說明，「本行11月30日晚間進行內部系統優化作業而影響作業效能，致網銀App今早出現部分登入緩慢之情形，目前逐步恢復中，如有造成客戶於交易過程中久候等不便，本行謹表達誠摯歉意。」

銀行局則表示，根據國泰世華銀行上午10點以電話緊急通報表示，11月時發現幾組程式運作不善，必須進行優化更新，但是1日上午9點半就發現網銀及行動銀行登入緩慢，加上每月1日交易量大，造成系統運作緩慢，一直到下午2點35分，網銀恢復正常，4點20分行動銀行恢復正常運作。



「國泰世華當機」三個月內聲量破5千筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，三個月內關於「國泰世華當機」的聲量趨勢達5,608筆。其中聲量最高3,297筆是10月08日國泰世華發生ATM及網路銀行大當機近5小時；12月1日網路銀行App再次出現異常，引起1,030筆聲量。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

據工商時報報導，金管會銀行局副局長童政彰表示，12月2日就會要國泰世華銀高層到金管會報告這次事件始因，並要求銀行董事會重視此事，找出根本原因改善，究竟是銀行技術部門技術不到位，還是組織橫向聯繫出問題，國泰世華銀必須提出完整解決方案，找出「內控失靈點」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月03日至2022年12月01日。