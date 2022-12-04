調整投資組合 增加風險資產 嚴控波動

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國聯準會（Fed升息循環進入尾聲，Fed官員態度略偏鴿派，市場歡聲雷動。法人指出，投資人在調整投資組合時，可考慮增加風險資產。不過，市場波動難免，也要注意風險控管。

市場預期，Fed下周將升息2碼，明年可能還有2碼的升息空間，聯邦資金利率將升到5%。Fed今年快速升息，股債市大幅修正；近來市場持續消化升息利空，加上風險資產大跌後投資價值出現，都造成投資氣氛改善。

野村投信表示，隨著高通貨膨脹、強升息等利空因素淡化，2023年投資前景轉佳，此刻正是積極規劃的好時機。但不容否認的是，市場仍有不確定因素，走勢可能較波動。因此，除了多元布局外，投資策略更要能順應趨勢、進化蛻變，以把握升息趨緩時機，搶占長線成長契機並降低波動。

瑞士百達資產管理認為，明年全球股票整體表現可能不如債券，但美股可望受惠Fed停止升息、投資價值高及內需成長；大陸股市將受惠經濟重新開放，美元強勢將到頂，有利新興市場資產，科技股可望跌深反彈。

法國巴黎銀行財富管理指出，明年衰退風險增加，目前股市獲利過度樂觀，建議股票部位採取防禦策略。

升息 Fed

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