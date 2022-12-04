千億元新基金 掀募集潮

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
投信新基金產業趨勢標的鎖定ESG。（本報系資料庫）
投信新基金產業趨勢標的鎖定ESG。（本報系資料庫）

根據統計自12月中起，近一季投信發行的新基金，將自市場吸金至少1,000億元，同步搶攻投資人的年終獎金與轉向多頭氛圍的股債漲勢。

美國聯準會（Fed）今年以來積極升息，造成經濟走弱與金融市場大幅波動，投信看好債券收益吸引力大增，近期募集以多重資產及非投資等級債券基金等，在追求債息及股息同時，也力求控制波動；產業趨勢標的則鎖定ESG，看好長期成長動能強的可觀商機。

圖／經濟日報提供
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Fed今年最後一次會議為13~14日，市場密切關注動向，因此在12月中才見到新基金開募，由柏瑞ESG減碳全球股票基金打頭陣，該基金將於19日募集，訴求為境內首檔接軌巴黎協定目標的基金。依據協定，全球升溫目標控制在攝氏1.5度。

柏瑞ESG減碳全球股票基金掌握五大減碳主題商機，包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源，除布局自身生產過程中減少碳足跡的企業，還進一步投資產品或服務能幫助客戶減少碳排的公司。

路博邁美國短年期非投資等級債券基金緊接著於20日開募，著眼Fed積極升息後信用債券的投資契機。非投資等級債除享有殖利率較高優勢，預期還有利差縮減產生的資本利得。另外，短年期債券受到利率波動的影響較小，今年來表現出色。

另有三檔新基金搶在明年農曆年前募集，放眼投資人的年終獎金。1月3日就有兩檔基金展開募集。其中，野村投信再度攜手全球知名的威靈頓資產管理，推出野村環球時機多重資產基金，由「次世代多重主題股票」搭配以墜落天使債為主的非投資等級債與投資等級公司債，採取獨創投資策略，組成「股債三拼」投資組合。

至於聯博四年到期全球美元債券基金，則是以美元計價發行，是國內久違的目標到期基金。這檔基金以成熟市場債券為主，不同於之前的目標到期基金大多布局新興市場債。

據了解，還有同業最近也送件目標到期基金，同樣看到成熟市場債債息提高的利多。

中國信託ESG金融收益多重資產基金則於1月9日開募，是中信投信繼ESG碳商機多重資產基金後，又募集的一檔ESG多重資產基金，ESG金融概念資產不低於基金淨值的70%。

債券 ESG

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