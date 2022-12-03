新壽車隊熱血迎60周年：過去59年賣出1,974萬張保單

新光金控（2888）子公司新光人壽總經理黃敏義今（3）日指出，過去59年來，新壽一共賣出1,974萬張保單，目前仍有927萬件有效保單，被保人495萬人，迎接明年將到來的60周年，新壽會持續紀念過去前輩的努力，體會前輩打拼的天地，並謝謝這些走在前端的業務員努力。

新光人壽今日舉行「新光六十 轉動共好未來」活動，熱血重現創業之初服務車隊盛況，結合環保低碳趨勢,號召超過 60 位新光騎士組建單車隊，選定企業發跡之地新竹為起點，一起回歸初心，體驗前輩篳路藍縷的開創之路，迎接明年即將到來的 60 周年。

活動當日從新竹州圖書館出發，途經新竹、桃園、新北板橋、台北北門，一路破風前行到終點站新光人壽保險摩天大樓，在終點迎接車隊的則是以廢棄輪胎打造的環保耶誕樹，由董總代表以騎乘單車方式轉動發電，點亮樹上的希望之光,為耶誕環保藝術展揭開序幕。

黃敏義致詞指出，59年前，新光人壽在民國52年成立，初期第一代的業務人員，是騎著腳踏車工作，大街小巷承作保單、收取保費，今天騎著腳踏車，就是為了體會前輩打拼的天地，緬懷這個過程，同時也具有節能減碳象徵。

黃敏義說，過去59年來，前輩為公司打開天地，在前頭阻擋很多阻力，讓我們能安穩工作，新壽在這段時間，一共賣出1,974萬張保單，在許多人辦理理賠照護家庭、或是到期領回等之下，現在仍有927萬件有效保單，被保人達495萬人。相較現在在辦公室吹著冷氣，過往人員都是吹電風扇，新壽謝謝過去前輩的努力。

新壽董事長潘柏錚表示，新壽創業之初以「人人有保險、家家有保障」為使命，為深入鄉村服務，交通是首要問題，便提供無息分期貸款補助員工購車，在機車部隊成軍後機動性大增，才能將服務推展至社會各角落。本次透過「新光六十 轉動共好未來」熱血重現服務車隊盛況，結合環保低碳趨勢，由機車改為單車，起終點的選擇也別有深意，總經理黃敏義表示，騎士體驗新光從初創到茁壯的一路艱辛，除了緬懷前人，也期勉新光人都能心懷感恩、長保熱誠，而在終點迎接車隊的則是以廢棄輪胎打造的環保耶誕樹，由黃敏義總經理及數位人道關懷協會創辦人潘仁豪以騎乘單車方式轉動發電，點亮樹上的希望之光。

因時近耶誕節，新光摩天大樓廣場舉辦耶誕小農親子市集及環保藝術展，特別的是，由鐵雕藝術家鄭炳和製作的再生藝術品，部分媒材取自今年7月拆除重建的「起家厝」新光南東大樓，將新光精神融入作品，用堅硬媒材表現柔軟情感，象徵生生不息，展現不一樣的新風貌。