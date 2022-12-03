元大幸福日傳授終身受用理財觀念 獻上大禮包陪伴偏鄉孩童提前慶耶誕

「哇！是我最想要的球鞋！」、「幸福大禮包超級棒，我真的喜歡！」孩童開心的分享拿到大禮包的喜悅，這是台南玉山國小元大幸福日的現場小朋友實際反應。元大金控暨元大文教基金會第11年舉辦該活動。日前來到台南市偏鄉小學玉山國小，為17位孩童送上量身打造概念的幸福大禮包，並結合元大金控（2885）的金融專業，規劃小小採購家課程，培養他們正確的理財觀念，透過元大志工溫暖的陪伴，提前歡度耶誕佳節。

深受孩童喜愛的元大幸福日，自2012年舉辦至今已累計6,942位孩童參與，元大同仁也自發性投入志工活動，累計1,783人次奉獻愛心。元大文教基金會表示，「元大幸福日」帶給大家不只有大禮包，更把理財觀念傳授給小朋友，「期待你們終身受用！」勉勵小朋友要懂得感恩與分享，未來能傳遞幸福給更多人。

台南市政府教育局今年推薦玉山及北寮國小兩所偏鄉學校學童參加元大幸福日，全程參與玉山國小幸福日活動的台南教育局林谷達專門委員，對元大金控暨元大文教基金會表達感謝，他勉勵同學，因為元大帶給同學那麼棒的耶誕禮物，大禮包的外套、褲子與運動鞋都是量身打造，「大家要記得拿到禮物時的感動，未來也要用這份心情幫助需要的人！」

元大幸福日活動多元且豐富，為提醒防疫的重要，帶領師生大跳防疫洗手舞，簡單的律動，不僅為活動帶來趣味，也教導大家正確的洗手方式；同時安排小小採購家理財課程，以寓教於樂方式分享理財的重要，並讓孩童DIY未來存錢筒鼓勵大家從小養成儲蓄與記帳的好習慣。