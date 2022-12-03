台幣勁揚 下周挑戰30.5元

經濟日報／ 記者楊筱筠廖玉玲 ／ 綜合報導

美聯準會（Fed）主席鮑爾周三鴿派談話後，台北匯市1日上演激情走勢，昨（2）日延續升值力道，一開盤升破30.6元關卡，盤中一度勁揚近1角，升值8.8分至30.545元，創三個月來盤中新高。

不過昨日午後受外資轉匯出影響，新台幣終場以升值2.8分收在30.605元，連四個交易日走升，寫三個月以來新高，維持升值趨勢。匯銀主管預期，未來一周如果外資持續匯入，新台幣有機會挑戰升破30.5元大關。

昨日午盤後市場靜待美國非農就業數據報告前夕，匯市觀望心態濃厚，總成交量16.745億美元。

玉山銀行董事長黃男州昨日指出，美終點利率明年有機會至5％，2023年新議題是「高點持續多久」，因為持續三個月還是三年差別會很大，但可預見的是，在各國央行抑制通膨當作第一任務時，明年勢必是緊縮的一年，不管有沒有升息。

新台幣最近有止貶反升現象，彭博資訊報導，滙豐在新興市場匯率展望報告中稱，新台幣對美元明年可望扭轉貶勢，但受到科技產業逆風、大陸經濟隱憂與地緣政治因素，新台幣升幅可能有限，將不如韓元在內其他波動度較高的亞幣。

滙豐全球外匯研究主管麥克爾與亞洲外匯分析師周淑芬等人在最新報告中表示，海外資金匯回台灣預估將持續到2023年初，聯準會升息周期臨近結束，也會推升風險偏好並降低市場波動，有利減緩資本從台灣外流，這些因素都有助台幣走升。

新台幣 外資 玉山銀行

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