年終三款刮刮樂上市 頭獎五個500萬、60個百萬

台灣彩券公司今天推出「黃金大連線」、「金鑽寶盒」、「百萬年終獎金」三款適合在年終歡聚、跑趴時作為交換禮物跟帶動活動高潮的刮刮樂新品；三款新品總獎項超過442萬個，總獎金逾25.5億元。

「黃金大連線」每張售價新台幣500元，是全新的連線型遊戲，頭獎500萬元共有五個，5,000元（含）以上獎項超過8萬個。

「金鑽寶盒」每張售價200元，是全新主題的複合型玩法刮刮樂，票面鑲綴各式閃耀美鑽繽紛寶盒極富奢華感，頭獎200萬元共有三個。

每張售價200元的「百萬年終獎金」規畫了60個頭獎100萬元，是目前市面上百萬獎項個數最多的一款刮刮樂，因此格外引人注目。

台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜表示，這次推出的三款刮刮樂各具特色，適合在年終歡聚、跑趴時作為交換禮物跟帶動活動高潮的刮刮樂新品，值此歲末年終大家可將刮刮樂與電腦型彩券搭配組成跑趴禮物包，享受歡樂趣味之際還能做好事，還有機會得獎金。

全新的連線型遊戲「黃金大連線」，票面滿布耀眼金磚及堆砌成山的金幣，財富感十足；為增加刮獎過程的刺激與樂趣，提供30個「您的號碼」，若「您的號碼 」出現在「黃金號碼」中，且對中任六個號碼連成一直線、橫線或對角線，即為連線成功，連線成功就中獎，連線數越多獎金越高，「4角全中」也有獎金，還特別在「黃金號碼」區中提供兩個「FREE」符號，每個「FREE」符號可視為對中一個號碼，等於直接送出兩個號碼，增加連線成功的機會；頭獎500萬元共有5個，5,000元（含）以上獎項超過8萬個，總中獎率41.56%，總獎金逾14.7億元。

同日上市的「金鑽寶盒」與「百萬年終獎金」兩款刮刮樂每張售價皆為200元；「金鑽寶盒」是全新主題的複合型玩法刮刮樂，票面設計呼應遊戲主題，不僅鑲綴各式閃耀美鑽的繽紛寶盒極富璀璨奢華感外，也應景搭配金色緞帶包裝的禮物盒，耀眼奪目又吸睛，「對幸運號碼」跟「一刮即中」的玩法簡單易懂，高達10次中獎機會，共有三個頭獎200萬元，總中獎率34%。

目前市面上百萬獎項個數最多的「百萬年終獎金」，頭獎100萬元多達60個，票面上手握大把鈔票、手舞足蹈的男女，充分傳達上班族對於年終獎金的期待，總獎金超過5億元，總中獎率33.72%。