尾牙將至刮刮樂夯 台彩推新3款刮刮樂總獎金逾25億元

接近年終尾牙刮刮樂受歡迎，台彩今（2）日推出3款新刮刮樂，總獎項超過442萬個，總獎金逾25.5億元。其中新款的「百萬年終獎金」，每張售價200元，規畫了60個頭獎100萬元，是目前市面上百萬獎項個數最多的一款刮刮樂，格外引人注目。

台彩董事暨發言人黃志宜表示，全民齊心抗疫下今年年終疫情趨緩，不僅民眾準備參加各種歡樂聚會，公司行號也將迎來久違的年終尾牙活動，台彩今日推出各具特色的3款適合在年終歡聚、跑趴時作為交換禮物跟帶動活動高潮的刮刮樂新品，讓民眾在歲末年終可以將刮刮樂與電腦型彩券搭配組成跑趴禮物包。

全新連線型遊戲「黃金大連線」每張售價500元，票面滿布耀眼金磚及堆砌成山的金幣，財富感十足；為增加刮獎過程的刺激與樂趣，提供30個「您的號碼」，若「您的號碼」出現在「黃金號碼」中，且對中任6個號碼連成一直線、橫線或對角線，即為連線成功，連線成功就中獎，連線數越多獎金越高，「4角全中」也有獎金，還特別在「黃金號碼」區中提供2個「FREE」符號，每個「FREE」符號可視為對中1個號碼，等於直接送出2個號碼，增加連線成功的機會；頭獎500萬元共有5個，5000元（含）以上獎項超過8萬個，總中獎率41.56%，總獎金逾14.7億元。

同日上市的「金鑽寶盒」與「百萬年終獎金」2款刮刮樂每張售價皆為200元；「金鑽寶盒」是全新主題的複合型玩法刮刮樂，票面設計呼應遊戲主題，不僅鑲綴各式閃耀美鑽的繽紛寶盒極富璀璨奢華感外，也應景搭配金色緞帶包裝的禮物盒，耀眼奪目又吸睛，「對幸運號碼」跟「一刮即中」的玩法簡單易懂，高達10次中獎機會，共有3個頭獎200萬元，總中獎率34%；目前市面上百萬獎項個數最多的「百萬年終獎金」，頭獎100萬元多達60個，票面上手握大把鈔票、手舞足蹈的男女，充分傳達上班族對於年終獎金的期待，總獎金超過5億元，總中獎率33.72%。

針對今年的業績，黃志宜表示，到11月底業績是1233億元，預計到年底可望達到1322億元，，也就是打平2014年1322億元的第二高紀錄，預估到年底，刮刮樂業績可以達到680億元，比去年成長4.5%，電腦型彩券因為今年高額連槓頭獎較少，預計到年底可以到642億元，比去年同期減少。