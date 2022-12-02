國泰世華助香港上市企業低碳轉型 獲綠色金融兩大獎

香港品質保證局（HKQAA）1日舉辦「香港綠色和可持續金融大獎」頒獎典禮，國泰世華香港分行首度獲頒「傑出綠色和可持續貸款結構顧問」及「氣候披露規劃先鋒機構」兩項大獎，凸顯出國泰世華銀行在永續發展及淨零碳排所做出的貢獻，深受國際肯定。

國泰世華銀行長期推廣綠色金融不遺餘力，其中海內外累計永續績效連結貸款（Sustainability-linked Loan, SLL）授信規模逾新台幣190億元。綠色存款自2022年7月開辦以來，截至10月底已達新台幣76.8億元。突顯國泰世華在綠色融資業務的專業與努力，深獲企業客戶肯定。

香港品質保證局為香港政府所成立的國際權威認證機構，自2020年起每年舉辦「香港綠色和可持續金融大獎」，表揚促進永續金融發展的各界機構及人才。國泰世華香港分行因協助香港上市公司天虹紡織量身打造永續績效連結貸款，透過貸款條件綁定綠色能源的使用、員工福利的改善等目標，協助公司低碳轉型與永續經營，獲頒「傑出綠色和可持續貸款結構顧問」獎項。

國泰世華銀行為台灣首家赤道原則會員銀行，更是台灣首家承諾自行遵循聯合國「責任銀行原則（Principles for Responsible Banking）」的銀行，同時確立零煤融資政策，預計2027年第一季底所有煤炭相關授信額度歸零，並設定至2025年再生能源融資占發電業授信比重需成長至85%的目標，以展現「引領綠色金融 ，共創永續未來」的使命，因此獲頒「氣候披露規劃先鋒機構」獎項。

國泰世華香港分行行長簡啟源表示，此次獲獎，是香港品質保證局對國泰世華銀行在綠色金融領域表現的充分認可，未來將持續發揮金融職能，打造綠色金融商品，創造永續影響力。

國泰世華銀行持續落實以金融職能協助企業淨零轉型，今年來陸續與矽品 、環球水泥（1104）、王品集團、和潤（6592）與威剛科技（3260）等知名上市櫃企業建立綠色融資往來，海外亦籌組及參與多起國際企業的綠色貸款案件。國泰世華表示，展望未來，將以永續精神發展金融商品與服務流程，透過責任投資發揮正面影響力，創造「企業獲利、社會共好、環境永續」三贏願景。