金控增資又配息？金管會提兩大前提要件

為充實資本、強化財務結構，各金融業今明兩年掀起一波增資狂潮，但為了給龐大存股族一個交代，金控明年又想配息，外界質疑金融業可以「一手增資、一手配息」嗎？

金管會銀行局副局長童政彰直言，增資跟配息是兩個不同議題，但要配息有兩大前提條件，一、是否有獲利？若是有虧損前提下，要配息就得審慎，二、是否損及資本適足率？若有適足率不足問題，應「多配股而少現金」。

他說，金融業今年啟動增資，就是有虧損需要彌補、或是新業務推展，需要補強資本、強化承受業務的風險能力。

配息與增資兩者不必然有關係，「但配息前提是需有賺錢」，要檢視未來是否要發展或是虧損，若有虧損前提下，是否要配息，需基於審慎原則通盤考量。

其次，配息是否損及資本適足率。實務上，一配現金、資本適足率馬上下降，那麼先前增資的結果就會被抵銷，金融業需要做通盤考量，尤其是隸屬D-SIBs銀行（俗稱不能倒），若增資後還無法達標，該怎麼配息？

童政彰說，各金融業者配息要考量過去經營績效，也要考量未來經濟環境變化、公司發展與長遠資本規劃等各方面綜合因素做考量，需要持審慎穩健態度。