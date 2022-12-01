快訊

功利辦學裁撤獨立研究所 下波滅頂浪潮直指人社院

金控增資又配息？金管會提兩大前提要件

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為充實資本、強化財務結構，各金融業今明兩年掀起一波增資狂潮，但為了給龐大存股族一個交代，金控明年又想配息，外界質疑金融業可以「一手增資、一手配息」嗎？

金管會銀行局副局長童政彰直言，增資跟配息是兩個不同議題，但要配息有兩大前提條件，一、是否有獲利？若是有虧損前提下，要配息就得審慎，二、是否損及資本適足率？若有適足率不足問題，應「多配股而少現金」。

他說，金融業今年啟動增資，就是有虧損需要彌補、或是新業務推展，需要補強資本、強化承受業務的風險能力。

配息與增資兩者不必然有關係，「但配息前提是需有賺錢」，要檢視未來是否要發展或是虧損，若有虧損前提下，是否要配息，需基於審慎原則通盤考量。

其次，配息是否損及資本適足率。實務上，一配現金、資本適足率馬上下降，那麼先前增資的結果就會被抵銷，金融業需要做通盤考量，尤其是隸屬D-SIBs銀行（俗稱不能倒），若增資後還無法達標，該怎麼配息？

童政彰說，各金融業者配息要考量過去經營績效，也要考量未來經濟環境變化、公司發展與長遠資本規劃等各方面綜合因素做考量，需要持審慎穩健態度。

配息 增資 金融業

延伸閱讀

國泰世華銀一再當機 金管會震怒邀董總明天「喝咖啡」

台股大漲、禁空令退場？ 金管會黃天牧：還要觀察這兩件事

林承諭／台股天天跌，金管會、國安基金會如何出招？

FinTech創新發展 監理思維應與時俱進

相關新聞

熱錢如瘋狗浪！匯市爆量狂升 近日挑戰這價位

聯準會「鴿」聲響亮，激勵熱錢今（1）日如瘋狗浪般匯入13億美元，出口商也爆發恐慌性拋匯潮，為避免匯市升勢失控，中央銀行進...

國泰世華銀一再當機 金管會震怒邀董總明天「喝咖啡」

國泰世華銀今再發生網銀、行動銀行登入緩慢，但10月8日發生的大當機金管會懲處在即，卻在懲處前再次發生系統異常，金管會銀行...

落實ESG 中信銀獲香港綠色和可持續金融兩大獎

中信銀行發揮金融影響力，落實ESG作為奏效，繼風電綠能融資業務獲各界認可，今日自香港品質保證局（HKQAA）所舉辦的「香...

居家照護取消防疫險住院日額給付 金管會：業者自行審酌

產險業今取消居家照護融通給付防疫險住院日額，目前已有6家產險公告，換言之，即日起確診的保戶將領不到防疫險住院日額給付。金...

新台幣爆量強升2.69角、收30.633元 創近3個月新高

美國聯準會（Fed）主席鮑爾「放鴿」，外資大量回流新興市場，激勵今（1）日台北股匯市雙漲，台股重回「萬5」大關，新台幣兌...

泰安產險也跟進了！ 6大產險防疫險住院日額今起全面緊縮

6大產險防疫保單住院日額理賠全面緊縮，今（1）日包括國泰、富邦、中信、兆豐、明台、泰安等多家產險都宣布，即日起，防疫保單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。