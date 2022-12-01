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再創佳績! 台企銀連莊獲CSEA卓越客服大獎雙獎肯定

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
台灣企銀連莊獲CSEA卓越客服大獎，由副總經理邱松歲(中排右5)代表領獎。台企銀／提供
台灣企銀連莊獲CSEA卓越客服大獎，由副總經理邱松歲(中排右5)代表領獎。台企銀／提供

台企銀（2834） 再傳捷報，繼以傑出數位金融服務勇奪國家品牌玉山獎全國首獎等6項獎項肯定後，近日再獲由臺灣客服中心發展協會TCCDA主辦的「2022 CSEA卓越客服大獎」肯定，以「最懂您的銀行-360度網路金融服務」及「次世代智能語音小幫手i-Money」雙雙蟬聯「最佳網路服務企業」及「最佳智能系統應用企業」二項大獎，成為本屆公司組獲獎最多的銀行。

台企銀秉持以客為本的服務信念，提供客戶兼具溫度與深度的創新金融服務，將Hokii台外幣數位帳戶、網路銀行、五心級行動App、線上申辦平台、行動支付及Open API跨業合作應用等數位服務無縫串聯整合。從帳戶出發，延伸到客戶需求，最後拓展至日常生活，為客戶打造出跨通路、跨裝置、跨服務的360度全方位全通路金融生態圈，讓金融服務真正走入生活，開創出金融服務嶄新樣貌，深獲評審團肯定，獲頒「最佳網路服務企業」獎，成為今年度唯一獲選企業。

台企銀9月甫上線的「次世代智能語音小幫手i-Money」，以友善服務及普惠金融為出發點，導入AI人工智慧科技，透過自然語言處理(NLP, Natural Language Processing、智慧語音辨識技術(STT、TTS)，於行動銀行App新增語音+文字雙模式互動對談服務，不論台/外幣轉帳、帳戶餘額/交易明細或語音導航行動銀行服務，只要動口用說的方式，即可完成金融交易，輕鬆感受「口說金融」帶來的美好體驗，獲頒「最佳智能系統應用企業」獎。

台企銀近年積極發展數位金融創新，以客戶核心需求出發，聚焦全通路(Omni-Channel)整合，打造金融、生活場景交疊新樣貌。今年連莊獲CSEA卓越客服雙獎肯定，展現台企銀在數位金融的決心與企圖心，未來台企銀將持續用心瞭解客戶需求，重視客戶體驗，成為客戶心目中優質金融的首選品牌。

台企銀 數位金融 網路金融

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