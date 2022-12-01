王道銀旗下租賃與日盛租換股 更名日盛台駿國際租賃

王道銀行今天宣布，子公司台灣工銀租賃與日盛國際租賃今天起合併為「日盛台駿國際租賃股份有限公司」，王道銀行持有日盛台駿租賃約44.5%的股份，為第二大股東，王道銀行常務董事簡志明先生並獲推舉擔任日盛台駿租賃董事長。未來，王道銀行採權益法認列日盛台駿國際租賃公司獲利，並將持續秉持金融專業，協助日盛台駿租賃事業的業務發展與成長。

租賃業唯一換股合併案--台灣工銀租賃與日盛國際租賃合併，9月13日經金管會核准，12月1日起正式二合一並更名「日盛台駿國際租賃股份有限公司」，合併後資產規模達新台幣700億元以上，為台灣租賃產業資產規模第四大公司。日盛台駿租賃將結合原雙方業務專長，持續發展企金業務、車輛分期業務、長期租車業務以及中國大陸市場設備租賃等四大面向業務，並積極投入原台灣工銀租賃的再生能源投融資業務，創造一加一大於二的合併綜效；同時，日盛台駿租賃未來更規劃公開發行與上市，期能持續拓展業務，為股東帶來更長遠穩定的收益。

日盛國際租賃於11月30日召開股東臨時會補選董監事，補選出2席董事與1席監事；今天合併後日盛台駿租賃召開第一次董事會，推舉簡志明擔任董事長，簡志明曾任王道銀行風控長、中華票券總經理、台灣工銀租賃董事、台駿國際租賃董事，現為王道銀行常務董事，具備豐富的金融業務經驗。兩家公司合併後，雙方員工得悉數留任，日盛台駿租賃的管理階層亦由雙方各半所組成，雙方將繼續發揮和貢獻不同的專長，攜手打造具綜效的嶄新租賃事業。

台灣工銀租賃以每1股普通股換發日盛國際租賃0.5834股普通股，日盛台駿租賃於今天發行普通股156,193,074股予王道銀行，王道銀行持有日盛台駿租賃約44.5%的股份，為該公司第二大股東。經參考獨立第三方鑑價公司針對此合併案出具的擬制鑑價金額，若以今年9月30日為基準日計算，王道銀行將可認列處分利益達約新台幣30億元，實際可認列處分利益仍待第三方鑑價公司以11月30日為基準日完成鑑價並出具的鑑價報告而定。未來，王道銀行將採權益法認列日盛台駿租賃獲利，期待在日盛台駿租賃充分發揮合併經營綜效、創造規模經濟效益之下，為王道銀行挹注更多獲利動能。

王道銀行近年來營運績效良好，2021年個體稅後純益達新台幣18.41億元，較前一年度大幅增長60%，每股稅後純益（EPS）為0.63元，為王道銀行自2017年轉型商銀後的歷史新高。截至今年10月，王道銀行累計EPS為0.63元，今年前10個月的個體累計獲利已達2021年全年度水準，此次合併案的處分利益更將為王道銀行獲利帶來大幅成長。未來，王道銀行將持續落實精品數位銀行的經營策略，優化獲利結構、拓展客群及提升產品多元性，以創造永續成長動能，積極擴大集團版圖。