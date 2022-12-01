快訊

同意國民黨徵召補選立委？ 王鴻薇僅回「6字」

美國10月PCE通膨升幅縮小 Fed升息2碼篤定

前10月國銀放款中小企4898億元 創歷年來第三高

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

國銀挺中小企業，持續推升放款餘額。據金管會今（1）日公布十月底統計，國銀對中小企業放款餘額達9兆1,785億元，較上月底增加436.99億元，累計整體國銀前十月放款增加4898億元，金額創歷年來第3高。

銀行局副局長童政彰說，到目前為止，前十個月增加4898億元，為歷年來第三高，去(2021)年是增加8762億元是第二高，2020年增加9144億元為歷來最高。他分析，近兩年因為疫情關係，辦理相關紓困跟振興放款業務量比較多，這兩年是目前高峰。

金管會公布國銀承作中小企業放款。據數據顯示，今年來國銀對中小企業放款，1月單月增加280億元、2月增加410億元、3月增加394億元、4月增加608億元、5月增加772億元到高峰。

6月略降僅增加731.6億元，7月增加551億元、8月僅增加262億元是今年單月低點，9月反轉增加449.5億元，10月增加436.99億元，總放款餘額達9兆1,785億元，主因是前兩年國銀配合政府紓困和振興貸款，墊高基期所致。

童政彰說，累計今年前十月國銀對中小企業放款增加4,898億元，相較今年目標3,500億元，達成率140%，等於已經超標達成。

若以排名來看，今年前十月放款量增前五大銀行，第一名是永豐銀行增加502億元，第二名則是第一銀行增加474億元，第三是中信銀行增加470億元，第四名是土地銀行增加383億元，第五是彰化銀行增加312億元，每家放款量都增加超過300億元。

若以放款餘額來看，到10月底止，一銀中小企業放款餘額9,138億元居冠，合庫8,396億元次之，台企銀7,191億元位第三，之後是華南銀6,650億元，兆豐銀6,223億元。

第一銀行

延伸閱讀

台股大漲、禁空令退場？ 金管會黃天牧：還要觀察這兩件事

領紅包過好年！花蓮秀林鄉明年初第三度發振興禮金 每人2千元

國銀不動產放款比 下滑

第一金：明年一定配息

相關新聞

熱錢如瘋狗浪！匯市爆量狂升 近日挑戰這價位

聯準會「鴿」聲響亮，激勵熱錢今（1）日如瘋狗浪般匯入13億美元，出口商也爆發恐慌性拋匯潮，為避免匯市升勢失控，中央銀行進...

國泰世華銀一再當機 金管會震怒邀董總明天「喝咖啡」

國泰世華銀今再發生網銀、行動銀行登入緩慢，但10月8日發生的大當機金管會懲處在即，卻在懲處前再次發生系統異常，金管會銀行...

落實ESG 中信銀獲香港綠色和可持續金融兩大獎

中信銀行發揮金融影響力，落實ESG作為奏效，繼風電綠能融資業務獲各界認可，今日自香港品質保證局（HKQAA）所舉辦的「香...

居家照護取消防疫險住院日額給付 金管會：業者自行審酌

產險業今取消居家照護融通給付防疫險住院日額，目前已有6家產險公告，換言之，即日起確診的保戶將領不到防疫險住院日額給付。金...

新台幣爆量強升2.69角、收30.633元 創近3個月新高

美國聯準會（Fed）主席鮑爾「放鴿」，外資大量回流新興市場，激勵今（1）日台北股匯市雙漲，台股重回「萬5」大關，新台幣兌...

泰安產險也跟進了！ 6大產險防疫險住院日額今起全面緊縮

6大產險防疫保單住院日額理賠全面緊縮，今（1）日包括國泰、富邦、中信、兆豐、明台、泰安等多家產險都宣布，即日起，防疫保單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。