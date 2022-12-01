前10月國銀放款中小企4898億元 創歷年來第三高

國銀挺中小企業，持續推升放款餘額。據金管會今（1）日公布十月底統計，國銀對中小企業放款餘額達9兆1,785億元，較上月底增加436.99億元，累計整體國銀前十月放款增加4898億元，金額創歷年來第3高。

銀行局副局長童政彰說，到目前為止，前十個月增加4898億元，為歷年來第三高，去(2021)年是增加8762億元是第二高，2020年增加9144億元為歷來最高。他分析，近兩年因為疫情關係，辦理相關紓困跟振興放款業務量比較多，這兩年是目前高峰。

金管會公布國銀承作中小企業放款。據數據顯示，今年來國銀對中小企業放款，1月單月增加280億元、2月增加410億元、3月增加394億元、4月增加608億元、5月增加772億元到高峰。

6月略降僅增加731.6億元，7月增加551億元、8月僅增加262億元是今年單月低點，9月反轉增加449.5億元，10月增加436.99億元，總放款餘額達9兆1,785億元，主因是前兩年國銀配合政府紓困和振興貸款，墊高基期所致。

童政彰說，累計今年前十月國銀對中小企業放款增加4,898億元，相較今年目標3,500億元，達成率140%，等於已經超標達成。

若以排名來看，今年前十月放款量增前五大銀行，第一名是永豐銀行增加502億元，第二名則是第一銀行增加474億元，第三是中信銀行增加470億元，第四名是土地銀行增加383億元，第五是彰化銀行增加312億元，每家放款量都增加超過300億元。

若以放款餘額來看，到10月底止，一銀中小企業放款餘額9,138億元居冠，合庫8,396億元次之，台企銀7,191億元位第三，之後是華南銀6,650億元，兆豐銀6,223億元。