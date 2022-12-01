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熱錢如瘋狗浪！匯市爆量狂升 近日挑戰這價位

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
聯準會「鴿」聲響亮，激勵熱錢1日如瘋狗浪般匯入13億美元，出口商也爆發恐慌性拋匯潮。報系資料照
聯準會「鴿」聲響亮，激勵熱錢1日如瘋狗浪般匯入13億美元，出口商也爆發恐慌性拋匯潮。報系資料照

聯準會「鴿」聲響亮，激勵熱錢今（1）日如瘋狗浪般匯入13億美元，出口商也爆發恐慌性拋匯潮，為避免匯市升勢失控，中央銀行進場買匯阻升，新台幣終場強升2.69角，收在30.633元，連三升並創三個月新高，市場交投熱絡，匯市一天便爆出26.965億美元的成交巨量。

大型國銀交易室主管表示，國內匯市今天激情演出，不僅新台幣匯率大幅飆升，匯市還爆出逾26億美元的成交大量，主要原因就是熱錢如海嘯般襲台，使新台幣匯率盤中最高升抵30.606元，最多升值2.96角。

國銀主管透露，「要不是老大一直買、一直買（美元），硬是把匯價擋在30.6字頭價位、不讓熱錢輕易攻破，新台幣匯率不知道會升到哪裡去。」

為避免新台幣匯率升值火焰過度高漲，央行今日全天頻頻進場買匯，估計單日買進規模超過10億美元。

資深匯銀主管表示，新台幣匯率盤中升值金額一度逼近3角，關鍵在於除外資瘋狂湧入外，眼見新台幣匯率升值氣焰高漲，國內出口商也慌了手腳、連忙進場賣匯，深怕美元「天天都便宜」、新台幣匯率一去不回頭，愈晚賣、虧愈多。

出口商和外資一同站在美元供給方，使新台幣匯率升勢愈演愈烈，央行只能扮演唯一的美元買盤，孤軍奮戰對抗外資，讓匯價升勢不致失控。

展望後市，匯銀主管表示，美國周五將公布非農就業數據，若數據表現不如預期，新台幣匯率很有機會闖破30.5元，進一步上看30.3元。

聯準會主席鮑爾11月30日在華府智庫布魯金斯學會發表演說時釋出鴿派訊號，表示聯準會可能最快於12月放緩升息步調。消息激勵美股衝高，道瓊大漲逾700點，那斯達克與費半指數上漲逾4%。

鮑爾暗示聯準會將放慢升息步調，最快從12月13、14日的會議開始。此話讓市場強化本月將升息2碼、而非繼續升息3碼的預期。不過鮑爾也重申，利率將有必要升至比決策官員在9月時預期「略高」的水準，Fed將在12月會議上更新對利率路徑的最新預測，屆時，這一輪升息周期的利率峰值預測值可能會上修。官員9月時預估利率峰值為4.6%，目前多數經濟學家預期將超過5%。

新台幣 台幣匯率 升息

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