落實ESG 中信銀獲香港綠色和可持續金融兩大獎

中信銀行發揮金融影響力，落實ESG作為奏效，繼風電綠能融資業務獲各界認可，今日自香港品質保證局（HKQAA）所舉辦的「香港綠色和可持續金融大奬」頒獎典禮中獲頒「傑出綠色和可持續貸款結構顧問」及「ESG 披露優化先鋒機構」兩大獎項，展現中信銀長期耕耘ESG之成效，為「台灣第一、亞洲領先」的永續金融領導品牌。

今頒獎典禮由中信銀行香港分行行長許嘉允代表出席，中信銀行今年初與香港品質保證局簽署合作備忘錄（MOU），攜手推動大中華市場高品質綠色和可持續金融服務，且參與多項永續金融聯貸案，除了常見的製造業，更可推動投資控股公司設定合適的永續指標，促成其資金投入永續事業發展與優化旗下子公司的永續表現，榮獲「傑出綠色和可持續貸款結構顧問」獎項。另外，中信銀行完整揭露ESG資訊，領先同業，亦獲得主辦單位認可，同時奪下「ESG 披露優化先鋒機構」獎項。

中信身為「永續金融先行者聯盟」代表之一，推動ESG不遺餘力，今年結盟專家團隊，於台灣舉辦多場「永續共好－ESG策略導入及實務分享」工作坊，協助眾多非上市櫃客戶了解國際永續要求，引薦合適的ESG服務諮詢專家，掌握低碳轉型方案，深受好評。此外，中信銀行海外各分行主辦ESG融資時，攜手外部國際認證機構合作，為客戶量身打造合適且接軌國際的ESG融資方案，確保綠色和永續連結貸款及債券符合相關國際貸款原則，並藉由專業的第三方評級機構認證且出具獨立意見，得以獲各國銀行及投資人認購。

配合世界重視永續發展議題的腳步，2019年中信自願簽署加入赤道原則及遵循聯合國「責任銀行原則」，2020年正式簽署支持氣候相關財務揭露（TCFD），率先加入「碳核算金融聯盟」，更是亞洲首家以「科學基礎減量目標倡議」認證之PCAF方法學，揭露財務碳排放量的金融機構。中信亦關注生物多樣性議題，2021年成為台灣首家加入「自然相關財務揭露工作小組的企業，多次參與框架定義的討論，率先同業響應「商業自然聯盟」（Business for Nature）倡議，此聯盟將於今年12月舉辦的聯合國生物多樣性大會（COP15）中，呼籲各國政府重視生物多樣性。