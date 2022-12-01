國泰世華銀一再當機 金管會震怒要董總明天「喝咖啡」

國泰世華銀今再發生網銀、行動銀行登入緩慢，但10月8日發生的大當機金管會懲處在即，卻在懲處前再次發生系統異常，金管會銀行局震怒，要求國泰世華銀高層明天立刻到金管會說明清楚，依照過往層級應會到董、總，銀行局更要求董事會應正視「一而再再而三」發生系統問題，找出真正的「根因」。

銀行局副局長童政彰表示，國泰世華銀在今年上午9點半發現網銀與行動銀行系統登入緩慢，銀行發現有幾個程式運作不順，加上遇到每月1日交易量大，導致系統登入變緩慢，上午10時前先用電話向金管會通報，下午2點35分網銀恢復正常，下午4點20分行動銀行也恢復正常。

但國泰世華銀10月8日才剛發生系統大當機，金管會預計年底前就要開罰，在開罰前卻再次發生系統異常。童政彰表示，10月初發生機房電力異常造成當機事件，在核處之前發生今天系統異常事件，針對10月8日，主委已有指示會在年底前先做出行政上處分，但今天這事件，會一併檢視產生問題的關聯性。

金管會明天將找國泰世華銀高層到金管會「喝咖啡」，層級還未確定，但依照往例應該互到董總層級。童政彰今罕見說出重話表示，國泰世華銀「一而再再而三」發生系統問題，是歸咎單一因素、還是系統性因素？如果是內控失靈，要找出失靈點的原因，除技術問題外，問題是否也出在組織橫向聯繫，還是組織文化看待這件事的態度上，董事會要有督促經理部門有具體作為、提出改善的動作出來，徹底找出「根因」。

這代表董事會應該要出面負責嗎？童政彰說，基於公司治理原則，董事會維護健全經營有最終責任，對於消費者使用銀行資訊系統，有確保安全、便利、信賴的責任，國泰世華銀行一而再再而三發生狀況，消費者失去信賴，董事會應該要充分掌握，董事會對於經理部門一再發生問題，董事會應該要正視。

國泰世華銀近2年數度發生當機事件，金管會今年4月才以未妥適建立內部控制制度，有礙健全經營之虞，開罰200萬元，10月8日再次發生全台系統當機事件，金管會主委黃天牧已下令年底前裁處，沒想到今天系統又再次出現異常。

2021年10月18日及19日，國泰世華銀也發生過ATM大當機，當年10月底金管會主委黃天牧親自直接找國泰世華銀董事長郭明鑑到金管會說明，而4月開罰前也曾找過董、總到金管會說明，10月8日發生全台大當機時也找過董、總來說明，明天再次要請董、總到金管會說清楚。

針對今天網銀、行動銀行登入緩慢事件，國泰世華銀表示，昨日(11/30)晚間進行內部系統優化作業而影響作業效能，致網銀App今早出現部分登入緩慢之情形， 目前逐步恢復中，如有造成客戶於交易過程中久候等不便，本行謹表達誠摯歉意。