宏泰人壽推利變還本終身 協助規劃退休

宏泰人壽今(1)日表示，國人平均餘命逐年增長，2025年台灣即將邁入高超齡社會，高齡長輩想要不依靠子女、保有自我空間、擁有良好的退休生活品質，口袋深度及是否有固定收入是決勝關鍵。

一般性的做法為儲蓄、投資，宏泰人壽認為保險也是重要且不容疏漏的部分，若能在退休規畫中納入功能性的保單，對於高齡退休生活的穩定將更有幫助。

高齡長輩在退休後面臨的問題在於生活方式有極大的轉變，工作不再是生活的主要部份，日常作息亦不再依照工作日運行，沒有固定的薪資收入下，若沒有預先規劃安排，容易讓高齡長輩頓失生活重心而抱持不安定感。因此除了預先做心理調適之外，想要確保退休生活過得好，經濟規畫更是重要。

退休後經濟來源為儲蓄基底結合穩健投資，宏泰人壽建議保險保障不容疏漏，除了健康醫療之外，在年輕有穩定工作時，投保利率變動型還本終身保險也是不錯選擇。

以宏泰人壽新推出的宏泰人壽享利年年利率變動型還本終身保險(ITS)為例，自第二保單年度起，每年可領取定額生存保險金至終身，符合宣告利率高於預定利率的條件時，亦有增值回饋分享金。

以50歲男性、投保2年期ITS試算，基本保險金額80萬元，表定年繳保費為59萬3,040元，在轉帳扣繳及高保額享有保費折減後，兩年實繳保費共計116萬2,358元。

假設日後宣告利率皆維持2.25%不變，投保時增值回饋分享金的給付，選擇增額繳清保險金額，第七保單年度起，增值回饋分享金選擇現金給付，每月可領定額生存保險金 6,000 元及現金給付1萬4,178元，現金給付逐年遞增，同時享有壽險保障身故/完全失能保險金137萬5,305元。

宏泰人壽表示，利變型壽險保單提供身故保障，可以靈活反映市場利率而增值。而在保單所設定的時間後，例如第一個保單年度或是第二個保單年度之後，就可以終身每年領取生存保險金，讓高齡長輩面對退休生活能夠更為放心、安心。