泰安產險也跟進了！ 6大產險防疫險住院日額今起全面緊縮

6大產險防疫保單住院日額理賠全面緊縮，今（1）日包括國泰、富邦、中信、兆豐、明台、泰安等多家產險都宣布，即日起，防疫保單住院日額理賠，全面回歸保單條款規定，也就是說，除非確診者實際入住醫院接受診療，才可給付住院日額保險金。

今年4月起，金管會協調產、壽險公會訂定防疫險理賠融通原則，放寬輕症居家照護可比照一般住院，融通給付住院日額，但隨防疫措施持續鬆綁，國內醫療量能已逐漸恢復正常，產險業防疫險住院日額理賠不再放寬理賠條件，將全面回歸保單條款。

目前除了5家產險公司陸續公告外，泰安產險稍早也跟進宣布，即日起防疫險保戶實際入住醫院接受診療，才可請領住院日額給付。

富邦產險指出，自今年12月1日起，防疫險確診者住院日額給付將回歸保單條款認定，即保戶需實際入住醫院接受診療，才可請領住院日額給付，不過今年11月30日前首次確診的保戶，只要居家照護期間有醫師診斷，並開立公費抗病毒處方藥物，仍彈性放寬給付住院日額。

國泰產險則指出公告，目前疫情演變且輕症居多，隨防疫措施持續放寬，產險業防疫險已無當時疫情嚴峻時配合醫療量能不足從寬融通給付的考量，自今年12月1日零時起，確診者住院日額保險金賠付回歸保單條款約定辦理。

兆豐產險宣布，隨國內疫情趨緩且邊境逐步開放，民眾生活漸歸正常，醫療量能已恢復常態水準，自今年12月1日零時起確診者，依保險契約條款約定按實際住院日數給付住院日額保險金。其他包括中信產、明台產、泰安產等業者，下午也陸續發出類似公告，自今年12月1日起，防疫險住院日額理賠原則回歸保單約定辦理。

有產險業者說，過去配合主管機關融通理賠條件，當初會有此決定，是因為疫情相當嚴俊，為了降低醫療量能，才會放寬不用入院治療，在家隔離也可給付住院日額，但目前疫苗普及、且幾乎都是輕症患者，確診人數也持續降低，醫療量能減輕，因此就決定回歸保險契約條款。