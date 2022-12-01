全支付連結帳戶新增元大、兆豐 合作銀行擴大為15家

全聯超市旗下的「全支付」近期上線，積極與各大銀行合作，陸續推出信用卡快速申辦綁定、數位存款帳戶線上開戶、線上快速申辦數位e卡等服務，提供更多元的申辦及支付優惠給消費者，全支付也於今宣布，連結銀行帳戶合作銀行再新增兩家，元大銀行已於11月29日上線、兆豐銀行即將於12月5日上線，可連結銀行數達15家。

隨著全支付會員數的快速累積增長及合作銀行數的增加，消費者支付工具的選擇更多元，支付習慣也慢慢在轉變；根據全聯交易數據觀察，對比去年與今年同期，與全支付合作綁定信用卡服務的銀行，交易佔比明顯較前年提升；此外不僅是信用卡各銀行也持續針對數位開戶及首綁消費推出不同的行銷活動，提升使用者嘗試申辦其他家信用卡及開立新銀行帳戶的意願，藉此獲得點數回饋；獲得的點數回饋，可於全支付所有合作店使用，增加了使用者到店消費動機，更形成合作銀行、全支付會員、合作通路三方間的正向循環，創造多方共贏的生態圈。

應眾多消費者需求，台鐵在12月1日上線，全聯集團旗下「PXGo!全聯線上購」及「小時達」也可使用全支付付款，並推出全支付新戶專屬回饋，首筆消費滿88元，立即贈全點88點，也為即將到來的電商雙12暖身。