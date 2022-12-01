快訊

「班班吃石斑」確定跳票 陳吉仲：下學期變「班班好食材」

新北副秘書長及參事 傳遭張善政、蔣萬安挖角

只差一紙婚卻震撼情斷 分手泫雅1天後…DAWN發聲了

全支付連結帳戶新增元大、兆豐 合作銀行擴大為15家

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全聯超市旗下的「全支付」近期上線，積極與各大銀行合作，陸續推出信用卡快速申辦綁定、數位存款帳戶線上開戶、線上快速申辦數位e卡等服務，提供更多元的申辦及支付優惠給消費者，全支付也於今宣布，連結銀行帳戶合作銀行再新增兩家，元大銀行已於11月29日上線、兆豐銀行即將於12月5日上線，可連結銀行數達15家。

隨著全支付會員數的快速累積增長及合作銀行數的增加，消費者支付工具的選擇更多元，支付習慣也慢慢在轉變；根據全聯交易數據觀察，對比去年與今年同期，與全支付合作綁定信用卡服務的銀行，交易佔比明顯較前年提升；此外不僅是信用卡各銀行也持續針對數位開戶及首綁消費推出不同的行銷活動，提升使用者嘗試申辦其他家信用卡及開立新銀行帳戶的意願，藉此獲得點數回饋；獲得的點數回饋，可於全支付所有合作店使用，增加了使用者到店消費動機，更形成合作銀行、全支付會員、合作通路三方間的正向循環，創造多方共贏的生態圈。

應眾多消費者需求，台鐵在12月1日上線，全聯集團旗下「PXGo!全聯線上購」及「小時達」也可使用全支付付款，並推出全支付新戶專屬回饋，首筆消費滿88元，立即贈全點88點，也為即將到來的電商雙12暖身。

全支付 信用卡 全聯

延伸閱讀

全支付祭優惠 台鐵跨年、返鄉購票享20%回饋

飛日本刷卡爽買恐多噴錢 他曝「必考陷阱題」一堆人都不知道

策元大加權策略N 來了

你有去新店捷運店消費嗎？全聯兩百萬特獎本期獎落新北

相關新聞

網路銀行又當機了 國泰世華：對客戶表達誠摯歉意

國泰金控（2882）主要子公司國泰世華銀行的網路銀行服務，今(1)日又當機了。國泰世華表示，對久候的客戶表達誠摯歉意。

泰安產險也跟進了！ 6大產險防疫險住院日額今起全面緊縮

6大產險防疫保單住院日額理賠全面緊縮，今（1）日包括國泰、富邦、中信、兆豐、明台、泰安等多家產險都宣布，即日起，防疫保單...

12月起台鐵新增icash Pay支付購票 享最高10%回饋

隨著疫情趨緩，民眾迫不及待想出門旅遊，台鐵為了方便民眾購票便利，自今（1）日起於各車站售票窗口新增icash Pay支付...

防疫險住院日額融通落日 5家產險今起回歸保單條款

防疫政策鬆綁，產險業防疫險住院日額理賠回歸保單條款，有5家產險公司，包含富邦產、國泰產、中信產、兆豐產、明台產險等陸續公...

新台幣午盤爆量勁揚2.73角 暫收30.629元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.629元，勁揚2.73角，成交金額14.49億美元

郵局存款增加了！10月底郵政儲金每戶平均18.7萬元 年增3.3％

主計總處發布國情統計，111年10月底儲金結存金額計6兆8,841億元，年增4.1％，其中以定期儲金3兆9,118億元為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。