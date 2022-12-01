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富邦人壽：利變年金 熟齡女規劃年終好工具

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導

富邦人壽今(1)日表示，根據該公司內部大數據發現，網路投保平台購買利率變動型年金險的保戶，有四成是年齡40歲以上的熟齡女性，此族群具備穩定工作與經濟能力，身邊可動用資金較為充裕，對於退休計畫較為清晰且迫在眉睫。

富邦人壽業務通路處副總經理陳寬偉表示，鑒於國人越來越長壽，根據內政部資料統計，國人平均壽命為80.86歲，其中女性平均壽命84.25歲，較男性長壽6.5歲，熟齡女性應及早為退休生活作準備。

無論是未婚或是已婚族群，退休後都會需要一筆可動用的現金作運用，利變型年金險的特色在於能解決老年以後的生活金流，協助邁向財富自由之路。

富邦人壽的網路投保利變年金，具備三大特色。一、年金放越久領越多，輕鬆打造理想退休生活；二、繳別靈活，可依照消費者需求，選擇分期繳或是彈性繳，靈活運用可支配所得；三、透過網路平台即可購買，不受時間空間限制，24小時隨時保。

根據富邦內部大數據，網路投保平台購買利變年金的保戶，年齡層40~59歲占比高達68%，女性占比56%超越男性，顯見網路投保年金險深受熟齡女性青睞。

以45歲富小姐為例，為了美好的退休生活，投保富邦人壽新真開心利率變動型年金保險(甲型)，年繳保險費20萬元 (假設期間未辦理部份減少年金保單價值準備金及保單借款)，共繳十年，累計投入保險費為200萬元。

若選擇第十保單年度末一次領回，可領回216萬5,181元；若選擇第15保單年度末一次領回則為238萬4,681元，不但能減輕通膨帶來的影響，富小姐更能利用此筆年金規劃退休生活。

富邦人壽建議年輕小資族，也可善用年終獎金，趁年輕為未來設想投保網投年金險，在年屆高齡時，就能擁有年金保險的定期給付，靠著穩定的現金流保障退休生活。

富邦人壽為推廣網路投保，現正舉辦超利嗨活動，活動期間至2022/12/31止，於富邦人壽網路投保平台投保任一商品單筆保費滿300元，就有機會抽iPhone 14

投保定期壽險、小額終身壽險、重大疾病險等任二險種，保費滿額加碼再抽AirPods，或指定投保利率變動型年金險、養老險，保費滿額加碼可再抽萬元福利即享券或iPad Air。

富邦人壽 年金 iPhone 14

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