全支付祭優惠 台鐵跨年、返鄉購票享20%回饋

全支付上線後積極與各大銀行合作，陸續推出信用卡快速申辦綁定、數位存款帳戶線上開戶、線上快速申辦數位e卡等服務，提供更多元的申辦及支付優惠給消費者，全支付也於今宣布，連結銀行帳戶合作銀行再新增兩家，元大銀行已於2022年11月29日上線、兆豐銀行即將於2022年12月5日上線，可連結銀行數達15家。

隨著全支付會員數的快速累積增長及合作銀行數的增加，消費者支付工具的選擇更多元，支付習慣也慢慢在轉變；根據全聯交易數據觀察，對比去年與今年同期，與全支付合作綁定信用卡服務的銀行，交易佔比明顯較前年提升；此外不僅是信用卡各銀行也持續針對數位開戶及首綁消費推出不同的行銷活動，更明顯提升了使用者嘗試申辦其他家信用卡及開立新銀行帳戶的意願，藉此獲得點數回饋；獲得的點數回饋，可於全支付所有合作店使用，增加了使用者到店消費動機，更形成合作銀行、全支付會員、合作通路三方間的正向循環，創造多方共贏的生態圈。

應眾多消費者需求，除了日前公布的台鐵於2022年12月1日上線，全聯集團旗下「PXGo!全聯線上購」及「小時達」也可使用全支付付款，並推出全支付新戶專屬回饋，限時三日！首筆消費滿88元，立即贈全點88點，為即將到來的電商雙12暖身！

台鐵購票享20%回饋、「PXGo!全聯線上購」、「小時達」消費滿額點數雙重送！

全支付交易平均分布於北、中、南、東部各區，為了讓跨年、返鄉、旅遊更容易，日前已完成導入台鐵購票系統，讓消費者支付的不是一張火車票，而是更便利的生活方式！歲末年終歡喜迎新年，祭出超高回饋，於2022年12月1日~2023年1月31日，全台臺鐵局電腦售票窗口，使用全支付購票，不限消費金額，可享20%回饋，單筆最高回饋全點100點，數量有限送完為止！

「PXGo!全聯線上購」歡慶上線，第一彈推出新戶專屬優惠，限時三日！於2022年12月2日~2022年12月4日註冊為全支付新會員，首筆「PXGo!全聯線上購」包含小時達、分批取及預購皆可享優惠，首筆消費滿88元，立即贈全點88點，限量1000名！第二彈祭出雙12年終盛典點數雙重送，2022年12月９日~2022年12月１4日，單筆消費滿1200元，送全聯福利點800點，全支付再加碼送全點40點，福利點10點可透過全支付「兌點」轉換成全點1點(1點等於1元)，全點可於全支付所有合作店折抵使用，折抵無上限，靈活兌點，聰明消費優惠輕鬆賺！

元大銀行、兆豐銀行上線！指定銀行帳戶、信用卡回饋再加碼，精打細算聰明選擇！

全支付連結銀行帳戶新增兩合作銀行：元大銀行、兆豐銀行，元大銀行已於2022年11月29日上線，即日起~2022年12月31日，首次連結元大銀行存款帳戶，立即贈全點50點；單筆消費滿100元，再加碼享最高50%回饋，各限量5,000名；兆豐銀行緊接在後，2022年12月５日(上午10點)～2023年1月31日，連結指定兆豐銀行帳戶付款，單筆消費滿100元，立即贈全點50點，限量10,000名。