群益期掌握農產品商品脈動 獲CME最佳優秀合作夥伴獎

2022年因烏俄戰爭爆發，造成農產品價格大幅波動，上半年小麥期貨價格最高漲幅達90%、玉米及黃豆也各有36%及32%的漲幅！但到了下半年，因烏俄戰事趨緩，「黃小玉」的價格又回落到接近年初的水準。統計2022年度1月份~10月份，群益期（6024）在農產品類商品交易量共交出23萬口的漂亮成績單。也連續兩年(2021年、2022年)獲得芝商所(CME Group)頒發的亞太區「芝商所農產品推廣週」的優秀合作夥伴獎。

群益期表示，這波農產品價格的波動，其實是由不同面向所推動，烏俄戰爭爆發，首當其衝非小麥莫屬，烏克蘭和俄羅斯均為小麥出口大國，合計占比近全球出口30%，當戰爭爆發，黑海出口受限，瞬間就推升國際小麥價格，但當戰事進入後期，小麥出口符合兩國利益，小麥價格也就回落到接近年初水準。而黃豆與玉米，供給上因2021冬季有北極氣旋干擾，北美農作物產出減少，加上2022上半年仍因疫情，運輸解封的進度推遲，造成的糧食供應短缺，推升黃豆、玉米價格走揚。

群益期掌握到以上農產品價格變化的關鍵因素，2022年連續舉辦數場「黃小玉」說明會，引領客戶利用CME交易所的黃豆、玉米、小麥的期貨與選擇權商品，來把握住巨大的行情波動，讓許多客戶在「農產品藍海」有所斬獲！

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