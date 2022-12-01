鷹派升息預期降溫 股債同漲

在美國公布了降幅快於市場預期的10月CPI數據後，投資人期待聯準會接下來的升息步調可能放緩，而事實上也有不少聯準會官員表態支持放緩升息，帶動股債同步反彈。總計11月以來台灣金管會證期局核備的986檔境外基金(股、債均含)平均上漲3.02%，其中，710檔股票型基金平均上漲3.89 %，259檔債券型基金平均上漲0.96%。

富蘭克林證券投顧表示，11月FOMC會議記錄顯示大多數官員認為放慢升息步調的時機很快成為合適之舉，市場解讀聯準會將放緩緊縮力道以評估對經濟的影響，激勵全球股市延續10月中旬以來的反彈氣勢。而因應市場多變環境，建議以採取靈活配置的美國價值平衡型基金為核心，而通膨放緩、聯準會升息末期將逐漸開展債市的投資行情，建議投資人可依照個人風險屬性增持適合的債券型基金，首選以美元計價全球複合債型基金，保守可搭配具防禦性的美國公債或政府擔保抵押債。股市建議採取多元配置網羅輪動契機，包括具備抗景氣循環、通膨轉嫁機制和受惠低碳經濟轉型趨勢的基礎建設及公用事業產業，以及精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。

主要股票暨產業型基金：政策放寬激勵大中華股市走揚，而升息放緩預期推升黃金基金表現

11月來大中華基金表現居冠，上漲14.75%，因受惠於第三季GDP優於預期、中國大陸當局可望放寬防疫限制和加強房地產業支持力度、外部環境的聯準會升息放緩預期等因素。台股基金近月上漲12.99%，表現居次，除受益於宏觀貨幣政策預期轉鴿外，巴菲特旗下波克夏海瑟威買入台積電也帶動資金擁抱台股。拉美基金近月表現最差，下跌8.51%，隨巴西大選確認由前總統盧拉當選，投資人關注焦點轉回內政，擔憂盧拉政府擴大支出將損害財政可能推派市場較不青睞的財政部長人選，巴西股市下跌拖累拉美基金表現。在產業方面，黃金基金大漲11.55%，因市場對升息減速的預期推升了金價，而基礎建設基金表現第二，漲幅為4.95%，隨各國持續放寬防疫限制帶動旅遊需求大幅復甦，機場、鐵路、付費道路等運輸基礎建設需求水漲船高，也帶動基礎建設股票型基金績效表現。

富蘭克林證券投顧表示，中國大陸政府近期接連宣佈放鬆房地產市場限制與防疫封控限制，且還在11月底再次降準，顯示中國大陸官方政策重點仍在支撐經濟，應有助舒緩投資人對習家軍全面掌權、經濟發展重要性降低的擔憂，並修復中國大陸股市投資信心和帶動資金回流，就題材而言，符合政策方向的領域可望有較多投資機會，如：綠色發展和有序脫碳題材應會受惠新能源車至太陽能等相關企業。事實上，在全球朝淨零排放目標邁進下，基礎建設產業在許多領域都扮演關鍵角色，可望迎來數十年的成長週期並加速產業轉型，而歐洲綠色新政也持續推動替代能源、輸電網路管線升級和提高能源效率等發展，基礎建設基金可望在具備中長期題材下而表現穩健。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，儘管受到疫情影響的供應鏈通膨可能開始消退，各國央行升息遏止需求也將壓抑通膨自高檔放緩，但這次造成通膨的許多因素屬於結構性及破壞力，包括食物通膨、氣候通膨、全球供應鏈重組等，未來將難以回到過去長期低通膨低利率環境，著眼基礎建設資產有通膨轉嫁機制，通膨環境下基礎建設資產多有良好表現。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺表示，儘管預計在某程度上增長將緩慢，但政策工具可用於支持經濟，避免經濟完全脫軌，此外，我們也確認了多個有助中國大陸市場復甦的正面催化因素，包含動態清零政策放鬆、監管環境不會進一步收緊，在各方面都看到了對前景相對樂觀的理由，而與政府長期目標契合的領域能為投資人帶來重大機遇，如：許多消費品和服務尚未充分涵蓋一些二三線城市，共同富裕政策可能會擴大可支配收入的整體規模和為社會福利提供支持。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，通膨、利率及資金成本上升為科技及通訊服務類股的主要短期風險，若通膨開始減弱、經濟能避免深度衰退，科技類股評價具有吸引力，然若通膨加劇、央行升息被證明無效或經濟陷入嚴重衰退，則仰賴未來現金流的成長型公司恐將面臨額外的評價壓力。萬一經濟陷入衰退，科技產業因其經常性收入的業務模式可望相對具有韌性，相較於其他類股，科技及通訊服務類股是資金最充足的產業之一，且擁有獲利的商業模式。

主要債券及平衡型基金：升息減速預期帶動美元回落，新興債普遍有所展獲

歐洲非投資等級債基金在11月上漲5.42%，表現最佳，因受惠於美國通膨下滑減輕鷹派升息擔憂、歐洲企業獲利和經濟數據展現韌性等因素提振。另一個表現不錯的債種是新興市場債，在投資人預期聯準會可望放緩升息腳步下，加上美元回貶、中國大陸防疫措施鬆綁有助修復新興市場投資信心，帶動新興市場強勢貨幣和當地貨幣債券基金分別上漲3.48%、2.12%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，隨觸發通膨的因素由能源轉向房市與薪資等更為黏著的因子，預期即便通膨可能因供給面瓶頸緩解而觸頂，相較於過去的經濟循環，本波物價仍將處於相對高檔，使得通膨前景仍具挑戰。當前多數央行以對抗通膨為唯一目標，並接受為抑制通膨可能帶來的經濟負面影響，雖然面對政策快速收緊使風險性資產承壓，預期一旦緊縮政策有所緩解，股債資產的負相關性將回復正常化，債券可望重拾抵禦風險功能。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽（Sonal Desai）表示，隨市場的預期利率朝高峰值靠近，將開啟2023年債市的多頭行情。團隊預估2023年通膨雖會滑落，但很難快速降至2%目標內，因此利率恐仍將維持在高檔一段時間，美國經濟陷入輕度衰退的風險提高，因此建議債市配置可靠攏於投資級債以防禦經濟風險，且短期內仍以低存續期間債券、管控利率風險為宜。