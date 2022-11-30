看好後疫情商機 保誠人壽總座：對明年保單買氣很樂觀

2022年即將進入尾聲，保誠人壽總經理王慰慈今（30）表示，展望2023年，對於保險商品銷售買氣「很樂觀」，因為疫情民眾悶了三年，疫情到了尾聲，整個業界蓄勢待發，對於旅平險、保障型保單需求，預期買氣將會大增。

王慰慈說，「對明年保單買氣蠻樂觀，因為消費者已經悶了兩三年，這兩三年可能有一些對於自己財務的規劃，或是保險規劃，可能因為疫情見不到業務員或理專，現在疫情紓緩，相信大家對於規畫保單上會更加積極。」

此外，加上過去這段時間通膨嚴重，加上投資環境震盪幅度大，所以她認為，消費者會更加去思考面對這樣的環境，怎樣對未來佈局，「我是很樂觀去看待後疫情時代的發展。」

她說，保誠的商品策略一向以來都是以分紅保單為主，但是在分紅商品上，還是會做一些創新的商品的結構，像是今年很熱賣的商品，在分紅裡面加入保障元素，除了可以享受分紅給你的保障，或是後來的分紅之外，也會加如癌症險或意外險，讓客戶在選擇上會覺得不是只有一個單純的壽險，以前這樣買要加入附約會比較複雜，現在是設計在同一張商品裡，今年相關商品業績，九月跟去年相比成長40%。

王慰慈認為，保誠人壽明年除了持續會力拼分紅保單銷售，也希望有更多保障型商品推出，針對銷售上的目標？她說，集團目前還在下目標，展望2023年，因為大家也悶壞了，所以消費者不管對於旅遊或其他保障，或是在面對市場不穩定的情況下，更會斤斤計較對於儲蓄或是未來的資產傳承，或是將來累計財富的部分會更有想法。