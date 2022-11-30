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國銀10月土建融年增竟止跌反彈了？金管會曝兩大原因

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會到10月底統計，國銀房貸餘額（含催收款）9兆2,221億元，年增再降到7.51%的26個月新低，建融餘額3兆4,203億元，年增略升到11.15%，合計房貸與建融餘額12兆6,424億元、年增8.47%，成長力道是27個月低點。

為何房貸年增續降，土建融卻反增？銀行局副局長林志吉說，10月年增比上月增加，有兩大主因，一、年底到了傳統購屋旺季，建商促銷，二、受限央行18個月開工政策，建商須有推動工程進度，動工就會撥放新貸款，使土建融貸款年增走升。

但林志吉強調，若長期來看，建融年增率從去年一月年增16.77%高峰，過去20多個月來已逐步下滑，即便增速放緩、但下降趨勢未變，銀行對不動產放款趨緩態勢仍沒有改變。

他也說，國銀房貸年增率持續下探，仍是受到之前的不利因素，包括經濟前景疑慮、衝擊民眾購屋信心，及央行持續升息加重民眾購屋成本，都讓房市需求退燒。

金管會統計10月底房貸和建融數據合計12兆6,424億元，較央行日前公布兩者合計12兆3,272億元，還多了3,152億元，主因是金管會的建融統計涵蓋了房屋興建屬於自住的部分，因此範圍比央行還大。

若以逾放來看，10月房貸與建融逾放各是65.1億元和27億元，逾放比各為0.07%與0.08%與過去幾月相當、續維持低檔，顯示國銀在不動產放款風險控管得宜。

房貸 央行

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