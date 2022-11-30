淨值危機先抽房市資金！國銀不動產放款比26.6%探底

據金管會10月底統計，僅剩5家銀行不動產放款比率落在逾28%警戒區中，連續三個月都未見超過29%者，整體國銀不動產放款比率更較上月大降了0.29個百分點到26.63%，下探近三年低點，顯示銀行持續從不動產市場抽回資金。

銀行主管說，國銀不動產放款比率走低、逾28%警戒水位家數更一路下探，有兩大原因，一、10月股債市仍不穩、各銀行淨值危機未除，自然持續嚴控高耗資本的不動產放款，二、10月台幣續貶，美元存款增加（計算分母增加），也讓比率走低。

該主管提醒，11月台幣逆轉大升4%，計算該比率是以新台幣計價的總存款分母，反因高水位的美元存款換算成台幣後，讓總存款縮水，不動產放款比率可能會略為走升。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額（分子），以總存款加金融債總額（分母）30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

金管會公布10月底房貸、建融及不動產限額30%等數據。

以銀行法72-2條計算不動產放款的最大範圍來看，10月底銀行不動產放款餘額13.31兆元、月增500萬元與8月鬼月相當，年增8.12%連三個月下滑，顯示銀行承作不動產放款已趨緩。

10月全體銀行不動產放款占銀行總存款和金融債餘額比率，也降到26.63%的2020年來近三年低點。

銀行局副局長林志吉說，主因是銀行不動產放款（分子）增加的速度已追不上總存款（分母）。據數據顯示，10月總存款月增700萬元，遠高於當月不動產放款月增500萬元。

以個別銀行家數來看，有12家銀行不動產放款占比落在27~28%，5家銀行占比落在28~29%，超過29%者則掛零，換言之，逾27%者僅17家，家數是逾一年新低。

銀行主管說，各銀行內部對不動產放款占比都會有一個「警戒區」，多數銀行警戒點會訂在28%，保守一點則會在27%以下，就第四季房市持續量縮、各銀行又要撐住年底資本適足率下，預料落入警戒區家數料會持續減少。