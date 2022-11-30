快訊

連淘寶、小紅書都變黑白 大陸全平台哀悼江澤民

不知什麼叫靜默…3年僅24例確診 大陸這城市被指「病毒繞著走」

淨值危機先抽房市資金！國銀不動產放款比26.6%探底

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會10月底統計，僅剩5家銀行不動產放款比率落在逾28%警戒區中，連續三個月都未見超過29%者，整體國銀不動產放款比率更較上月大降了0.29個百分點到26.63%，下探近三年低點，顯示銀行持續從不動產市場抽回資金。

銀行主管說，國銀不動產放款比率走低、逾28%警戒水位家數更一路下探，有兩大原因，一、10月股債市仍不穩、各銀行淨值危機未除，自然持續嚴控高耗資本的不動產放款，二、10月台幣續貶，美元存款增加（計算分母增加），也讓比率走低。

該主管提醒，11月台幣逆轉大升4%，計算該比率是以新台幣計價的總存款分母，反因高水位的美元存款換算成台幣後，讓總存款縮水，不動產放款比率可能會略為走升。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額（分子），以總存款加金融債總額（分母）30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

金管會公布10月底房貸、建融及不動產限額30%等數據。

以銀行法72-2條計算不動產放款的最大範圍來看，10月底銀行不動產放款餘額13.31兆元、月增500萬元與8月鬼月相當，年增8.12%連三個月下滑，顯示銀行承作不動產放款已趨緩。

10月全體銀行不動產放款占銀行總存款和金融債餘額比率，也降到26.63%的2020年來近三年低點。

銀行局副局長林志吉說，主因是銀行不動產放款（分子）增加的速度已追不上總存款（分母）。據數據顯示，10月總存款月增700萬元，遠高於當月不動產放款月增500萬元。

以個別銀行家數來看，有12家銀行不動產放款占比落在27~28%，5家銀行占比落在28~29%，超過29%者則掛零，換言之，逾27%者僅17家，家數是逾一年新低。

銀行主管說，各銀行內部對不動產放款占比都會有一個「警戒區」，多數銀行警戒點會訂在28%，保守一點則會在27%以下，就第四季房市持續量縮、各銀行又要撐住年底資本適足率下，預料落入警戒區家數料會持續減少。

新台幣 房貸 金管會

延伸閱讀

執行署花蓮分署用無人機空拍法拍土地 增民眾購買意願

網友拿信貸低利怨房貸利率高 內行一算驚訝他至少年收500萬

借房貸變難？兩大銀行房貸量驚現反降 轉貸方市場

散戶繼續撤？10月證券劃撥存款續跌 已失守3兆元大關

相關新聞

FinTech產促會：台竟與北韓並列 成東北亞無獨角獸國家

中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬今（30）日指出，統計至今年9月，世界已經有321個獨角獸，但台灣卻是亞洲四小龍中唯一...

第一金：通膨、缺工持續 明年房價下跌空間有限但議價空間變大

第一金控今（30）日舉辦第三季法說會，針對國內房市狀況，第一金控副總李淑玲表示，因通膨、缺工現象持續，預估明年房價下跌空...

第一保疫苗險保單僅剩千件 2大關鍵躲過保單理賠風暴

第一保今（30）日召開第三季法說會，今年前三季稅前淨利6.34億元，投資收益3.27億元，核保收益3.07億元。第一保指...

永豐金證券2023展望年會 六大網紅名師直播8小時

迎接2023年投資新趨勢，永豐金證券再展數位服務力創舉，宣布在耶誕節當日擴大舉辦「投資豐向球2023展望年會」，邀請六大...

新台幣午盤升6.7分 暫收30.885元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.885元，升6.7分，成交金額5.53億美元

告別賣方市場 房仲：屋主要多點彈性才能成交

信義房屋（9940）觀察11月房市交易，受到選舉等因素干擾，呈現旺季不旺的狀況。觀察重要的交易指標，流通天數拉長，且議價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。