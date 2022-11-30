存股族安了！第一金法說證實明年穩配息 法人看1元

第一金（2892）今開第三季法說會，會中明確表態，明年一定可以配發現金股息，股息配發率維持往例的約六成水準；法人估第一金明年可望配發1元現金股息，與今年水準相當。以第一金今收盤價26.2元來看，現金殖利率約3.8%，存股族可暫安心。

第一金副總李淑玲說，第一金9月底「其他權益」仍是正數，確定明年一定可以配息，但因子銀行是D-SIBs銀行（俗稱不能倒）須精算明年放款成長策略對資本耗用，需在資本與放款成長間做試算才能確認股票與現金分配的比例。

受今年股債市崩跌吃掉淨值，第一銀行第三季底普通股權益9.90%，僅較上季略增0.02個百分點，較去年同期則大減1.09個百分點，更與2025年金管會要求11%還差了1.1個百分點，第一金無增資計畫下，勢必得在2023年開始做資本調整。

第一金今年前三季稅後純益164.28億元，幾乎追平去年同期165.21億元水準，累計每股稅後純益1.24元，主因是子銀行年獲利成長8.4%貢獻，使第一金在資本市場波動劇烈下，仍能維持高點不墜。

一銀前三季放款年增11.8%的雙位數成長推升淨利息收入年增近14%，加上台美利差擴大，銀行也加強承作換匯交易（Swap），金融交易收益年增14.5%。內部估今年全年淨利息收入達352億元、年增10%，明年則略為下降。

一銀9月底淨利差（NIM）降到1.02%，李淑玲解釋，淨利差下跌是因把存款轉作Swap，導致存款利息費用掛帳在淨利收，但資金運用並非放款、是跑到金融商品投資收益，Swap投資交易利得增加多，調整後的淨利差達1.06%。

她說，台美利差擴大到3%，這類現象明年會更明顯，這與2018年現象一致。據內部估算，一銀大賺Swap機會財，估今年投資收益約80~90億元，明年可望衝破百億元。

一銀淨利息收入、投資收益今年有望雙位數成長，獲利第三支柱的手續費收入，前三季則年增5.4%，李淑玲說，受資本市場波動加劇，客戶操作轉趨謹慎觀望，但著眼目前資金移動到外幣資產上方興未艾，預估明年財管商機可期。

會吃掉獲利的呆帳提存則會增加。李淑玲說，今年放款增加、呆帳收回又遞延到明年初入帳，加上因應明年景氣走緩等三因素，今年淨提存將比去年多10億元到50億元，估明年會略降到40億元左右，但仍比往年30億元略高。

展望2023年，第一金認為明年景氣「穩定增長」，尤其是過去表現低迷產業如內需產業可擺脫疫情陰霾，再創佳績。此外，產業景氣循環變化快速，尤其是目前淨零轉型、或地緣政治的供應鏈調整，對第一金帶來商機或風險，都是未來需動態因應的地方。