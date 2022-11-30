保誠人壽關注兒童保護 發表首本後疫時代教育白皮書

保誠人壽作為台灣首家關注兒童保護的保險公司，20多年來從生活、理財、安全教育、健康等議題，全方位支持並協助台灣兒童身心健全發展。自2020年起，更以前瞻性思維領導，透過「i寶 保護兒童 誠就未來」倡議，從兒童健康、心理等議題開啟公眾對話，今年「i寶 保護兒童 誠就未來」進一步關注兒童教育議題，攜手國立清華大學教育心理與諮商學系曾文志教授，發表台灣第一本探討後疫情時代教育轉型與展望的「兒童教育白皮書」，並持續與輔仁大學合作發布2022年「保誠兒童身心健康指數」，追蹤台灣兒童身心健康之變化，持續展現思維領導，關注兒童身心健康發展，呼籲社會大眾一起保護兒童的現在，成就他們美好的未來。

保誠人壽總經理王慰慈表示，「COVID-19疫情影響社會甚鉅，連成年人都不知如何應變，對於身心尚在發展的兒童，其影響程度更是不容忽視。保誠人壽關注兒童保護議題已超過20年，希望從各個面向幫助我們的下一代，以『正向』的方式健康成長。突如其來的疫情，剛好提醒我們，面對不可測的未來，唯有培養孩子從挫折中復原的韌性，才是幫助他們自信駕馭世界變化的關鍵。保誠人壽也將每年的11月訂為『兒童保護月』，期望能透過多元的推廣與行動倡議，喚醒各界對於兒童議題的重視。」

保誠人壽今年首度與國立清華大學教育心理與諮商學系曾文志教授合作，發表台灣第一本系統化記錄疫情期間及疫後教育體制變化和創新的「兒童教育白皮書-後疫情時代的教育轉型與展望」。透過爬梳各國教育體制面臨疫情之應對與轉變，針對台灣教育現況提出三大願景、六項計畫、十四項策略，期許全面建構更「堅韌」的台灣教育系統。

國立清華大學教育心理與諮商學系曾文志教授表示：「社會環境變化莫測非人為可掌控，唯有打造超越學校圍牆的學習心態，豐富學習環境才能更從容應對，也期許這本『兒童教育白皮書』可以提供家長、教育工作者以及社會各界一些指引，用更多元的方式培養孩子面對困境的韌性。」

為持續追蹤台灣兒童身心健康之變化，保誠人壽自去年與輔仁大學合作，針對影響台灣兒童身心發展的關鍵因素進行調查並發布「保誠兒童身心健康指數」；今年因應「兒童教育白皮書」的推出，新增與兒童教育面向有關的問題。

根據最新調查結果，2022年的保誠兒童身心健康總指數為62分，較去年退步4分。進一步分析退步的項目，皆和疫情影響有關，依序為「運動習慣」（-8分）、「網路社交」（-5分）、「防疫生活」（-5分）、「同儕關係」（-4分），新增的「數位學習指數」僅54分表現也不佳，低於整體平均的62分。顯見疫情對台灣兒童身心健康狀況的影響不容小覷。保誠人壽也藉此機會提醒父母、師長及社會大眾應更加關注孩子們受疫情之影響以及在疫情過後的復原力。

展望2023年，更將進一步攜手還我特色公園行動聯盟，希望將健康遊戲觀念帶入社區，一起為孩子打造快樂長大的生活環境。除了不斷增加的「盟友」，保誠人壽也透過社群平台和知名意見領袖如吳鳳、親子教養專家王宏哲老師等，進行觀念的推廣與宣傳。除了線上倡議，線下的行動也不可或缺，保誠人壽於11月舉辦親子工作坊，邀請保戶與員工帶著孩子放下3C產品、走入社區體驗自然，並揮灑創意進行藝術創作，獲得參與者的熱烈迴響。

保誠人壽秉持「幫助人們實現人生最大的價值」的企業宗旨，致力推動「i寶 保護兒童 誠就未來」專案計畫並獲得多項肯定，包含「第二屆TSAA台灣永續行動獎」金級獎、「BCCT Taipei 第六屆優良企業貢獻獎－企業社會責任獎」以及「第十五屆台灣企業永續獎－社會共融領袖獎」。未來，也將持續發揮兒童保護領域思維領導者的影響力，深耕兒童健康、心理以及教育等關鍵議題，以實際行動全方位關懷孩子的身心發展。