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台壽將現增中信產65億元 產險業現增金額飆破千億元

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

至為關鍵，猶如梅西的一腳。中信金控（2891）子公司台灣人壽今(30)日董事會決議，將私募現金增資台壽子公司中國信託產險65億元。國內整體產險業因為防疫險理賠，辦理的現增金額，今日正式飆破1,000億元，從953億元增至1,018億元。

根據中信金公告，孫公司中信產險將先減資近62億元，以彌補累積虧損，減資比率99.99%，接著再以每股10元辦理增資65億元。此為中信產第二次減增資，且是第三次增資。

政府防疫政策改變，今年4、5月以來，防疫險理賠大增，包含「產險公司的產險公司」中央再保險在內，共有七家產險公司辦理現金增資，除了中再保（2851）因獨立上市公司身份採公開募集，其餘六家均採私募。

截至目前，現增金額最大為和泰產險，二次增資合計260億元；次為國泰金控（2882）子公司國泰世紀產險，二次增資合計200億元。

現增金額第三高是連續兩次減增資的新安東京海上產險，不計減資損失，單從股東掏錢的現金流量來看，新安產合計增資金額199.99億元。

中國信託產險第一次採增資，第二次採減增資，第三次也是減增資，合計三度增資金額155億元，排名第四。

富邦金控（2881）子公司富邦產險現金增資150億元、中再保現增33.18億元、兆豐產現增20億6萬4,000元，為金額第五至第七高，這三家公司僅現增一次。

從增資價格來看，七家公司的身價差異很大，富邦產每股私募價格100元高居第一，次為國泰產每股50元，第三是中再保每股15.8元。

每股現增金額第四高是兆豐產14.08元，其餘三家，新安產、和泰產、中信產，都以面額價每股10元來發行。

增資 產險 中信金控

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