新台幣匯率重返30字頭 匯銀：可適度加碼美元

美國聯準會升息腳步趨緩的樂觀預期，激勵熱錢重返亞洲新興市場，新台幣匯率近日重返30字頭，創下兩個半月新高；大型國銀交易室主管預估，今(2022)年底前，新台幣匯率的波動區間約在30.5~31.3元間，有美元需求的投資人，在匯價重返30字頭時，就可分批加碼。

受到聯準會「暴力升息」影響，今年新台幣匯率走勢如坐雲霄飛車般上沖下洗，年初最高來到27.607元，最低則是10月底的32.319元，全年高低價差高達4.712元，創逾25年來最大紀錄。

匯銀主管分析，美國聯準會激烈升息推升美元指數，是新台幣匯率在今年10月前走勢每況愈下的主因，如今，市場預期美國升息步調將放緩，美元指數已見回落，外資大舉匯出潮接近尾聲，新台幣匯率要貶回32元以下的低點並不容易。

話說又回來，因應新冠肺炎疫情，美國先前實施大規模QE（寬鬆貨幣），熱錢瘋狂匯入，使新台幣匯率闖破30元整數大關、一度衝上27字頭的盛況已不復存在，且聯準會升息循環雖已接近尾聲，美國聯邦基金利率卻還沒「到頂」，在此前提下，新台幣匯率同樣缺乏升破30元大關的助力。

匯銀主管預估，今年底前，新台幣兌美元匯率將位於30.5~31.3元區間波動，因此，當新台幣匯率升破31元大關、來到30字頭時，有美元需求的投資人就可分批進場布局。