百年難見「存債」時機到 投資級公司債ETF殖利率逾6.6%

根據BlackRock報告，近百年來，大部分債券市場表現多為漲勢，期間內僅出現4次股債雙殺的局面，分別發生於1931年、1941年、1969年，以及2022年，顯見近一年所遭遇的股債齊跌情景實為難得。法人分析，在美國停止升息之前，美債價格維持低檔整理的可能性高，建議可以定期定額美元投資等級債ETF，把握目前收益率上揚的投資環境。

近期美國聯準會（Fed）官員的一連串鷹派發言加劇市場動盪，Fed副主席布蘭納德表示，一連串供給衝擊導致通膨風險居高不下；聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德指出，市場低估Fed明年大幅升息的可能性；紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯則表示，升息路徑高於9月預期。

但危機也是轉機，今年債券市場歷經了聯準會激進式升息的洗禮，讓各債券類別收益率快速攀升，除了評價面更具吸引力外，債券存續期間也有所降低，換言之利率上行造成債券價格的波動程度相對降低許多。

國泰投資級公司債ETF（00725B）經理人林盈華分析，根據FOMC利率意向點陣圖指出，2024、2025年聯邦資金利率中位數回降到3.875%及2.875%，意味明年升息腳步將適度放緩，後年則轉向降息。目前市場普遍預期，Fed於2023年第1季升息後，將轉為觀望態度，有利全球債市落底回穩。

根據Bloomberg資料，在過去Fed最後一次升息的前1季，投資等級債通常會出現相對低點，觀察近3次升息循環中，末次升息前1季開始進場布局投資等級債，其1年後平均報酬率可達10%。觀察投資等級債發行量數據，目前債券初期市場供給減少，將有利於支撐債券價格，且隨著時序已來到升息末端的前1季，投資等級債價值浮現。

至於該如何布局投資等級債？林盈華指出，今年以來債市震盪劇烈，投資難度明顯提升，建議可透過債券ETF布局，如國泰投資級公司債ETF，追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債（中國大陸除外）指數，鎖定信用評等BBB層級的投資等級債。

截至10月31日，其持有至到期的指數殖利率為6.65%，同時兼顧抗震與收益，一方面投組內的債券信評較高，表現相對非投資等級債穩健；一方面收益表現優於歐美投資等級公司債與主權債，且季配息機制適合有現金流需求的投資人。

而對平時比較沒辦法長時間密切追蹤金融市場變化的投資人來說，定期定額布局債券ETF相對簡單，其投資門檻與交易成本會比直接投資債券來得低，同時也能把握目前收益率上揚、債券價格相對低檔的投資環境，為自己創造收益機會。惟需留意，上述債券指數持有至到期殖利率，並非必然表示基金之實際配息率，投資人可多參考ETF發行公司官網，關注債券ETF實際配息資訊。