第一保疫苗險保單僅剩千件 2大關鍵躲過保單理賠風暴

第一保今（30）日召開第三季法說會，今年前三季稅前淨利6.34億元，投資收益3.27億元，核保收益3.07億元。第一保指出，由於並未推出防疫險，而是以疫苗險為主，今年理賠損失很小，至9月底疫苗險已理賠63件、理賠金額約220萬元，第一保副總陳信坤表示，此次躲過防疫險理賠風暴，主要與2大公司文化有關，第一是公司不躁進，一開始風險就已分散，第二是高階主管也不會直接指揮險部要承保。

第一保指出，今年前三季簽單保費收入59.8億元、成長7.67％，自留保費收入48.19億元、成長7.08％，保費持續穩定增加；今年第三季底資產配置總額為144.71億元，整體配置有金融機構存款37％，有價證券類之固定收益債券23％、股票19％、受益憑證基金5%、證券化資產1％，國外投資外幣存款5％及不動產約10％。

第一保並未推出防疫保單，而是以疫苗險為主，統計至9月底止，第一保疫苗險出單件數為7736件、簽單保費達182.6萬元；目前理賠件數僅63件、理賠金額219.9萬元，理賠損失不大。目前第一保疫苗險有效件數僅剩1179件。

陳信坤指出，此次可幸運躲過，主要與第一保企業文化相關，第一是公司不躁進，與保經公司合作有限額，保經公司可做到1億元保費業績，但第一保僅給限額2000萬元，透過分散多家合作，與保經代業務依存度降低。

第二是第一保高階主管不會直接指揮，未要求險部要推出防疫保單，也是躲過此事風暴主因。

第一保表示，至第二季底資本適足率為687.25％，雖略低於去年底的755％，仍居產險業第二高；每股淨值為24.37元，比去年年底24.14元，再上升0.23元。

第一保強調，持續精進保險服務作業流程，該公司於上半年推出「行動投保處理系統」已獲經濟部智慧財產局核准新型專利，其用行動投保處理系統，向客戶提供24小時便利線上投保及勘車照上傳服務，不僅提升服務效率，增加與新世代的互動體驗。