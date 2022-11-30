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台中大遠百耶誕森之境樂園啟動 連續12天5000送500

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台中大遠百耶誕森之境樂園啟動，以經典「紅」、「金」色系為主軸，營造濃濃美式復古樂園。圖/台中大遠百提供
台中大遠百耶誕森之境樂園啟動，以經典「紅」、「金」色系為主軸，營造濃濃美式復古樂園。圖/台中大遠百提供

台中大遠百耶誕氣息浪滿氣息爆表，在台灣大道廣場已點亮聖誕樂園裝置，今年主題為「耶誕森之境」以經典「紅」、「金」色系為主軸，營造濃濃美式復古樂園滿足每個人童話美夢；同時攜手館內多家品牌合作，活動期間從即日起至明年1月29日搭乘「耶誕森之境」遊樂設施，憑票根至指定配合品牌消費即可享專屬優惠。

台中大遠百聖誕禮讚檔期12月2日歡樂登場，祭出連續12天（12/2-12/13）百貨服飾當日累計滿5000送500、12月2日至12月6日1F國際精品當日單筆滿1萬送300；12月2日至12月26日持6大指定銀行信用卡單筆刷6600並分六期送200。精選聖誕專屬改裝出清特賣會，包含12月5日至12月27日女裝服飾、美型內衣、品牌女鞋最低下殺1折起、12月8日至12月15日特力家品12大品牌聯合特賣會最低下殺2折起，不論是自用或送禮來到台中大遠百都能找到最佳聖誕禮物。

除了各式促銷好康，台中大遠百聖誕假日活動超好玩，包含本週將有聖誕小馬來到廣場與民眾來場童幻奇遇、以及耶誕森之境幸福交響夜點燈、萌寶歡樂嘉年華會等活動，和民眾一起感受浪漫又歡樂的美好聖誕。

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